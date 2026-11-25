Στις 12 Δεκεμβρίου, το 8ο πανελλήνιο τουρνουά μπάσκετ της ΕΠΑΨΥ φέρνει στο Μαρούσι ομάδες από φορείς ψυχικής υγείας όλης της Ελλάδας.

Μια καλή πάσα τη χαίρεσαι σχεδόν όσο κι ένα καλάθι. Βλέπεις τον συμπαίκτη σου να ξεφεύγει από το μαρκάρισμα, του δίνεις την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και η φάση βγαίνει ακριβώς όπως τη δουλέψατε στην προπόνηση. Γι’ αυτές τις στιγμές ετοιμάζονται οι ομάδες που θα παίξουν και φέτος στο Mental Hoops.

Οι αθλητές που παίρνουν μέρος λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και έχουν κάνει το τουρνουά δική τους υπόθεση. Με τη συμμετοχή τους από διοργάνωση σε διοργάνωση έκαναν θεσμό το «Τρίποντο στο Στίγμα», που ξεκίνησε το 2016, πήρε το όνομα Mental Hoops το 2023 και έχει πια το δικό του κοινό. Σήμερα συναντιούνται στο τουρνουά πάνω από εκατό αθλητές από περισσότερα από είκοσι σωματεία και φορείς ψυχικής υγείας.

Στη δουλειά μας μιλάμε συχνά για το δικαίωμα στη συμμετοχή. Στο γήπεδο το βλέπουμε στην πράξη. Στη μία φάση ανοίγεις χώρο για τον συμπαίκτη σου, στην επόμενη ανοίγει εκείνος για σένα, και κανείς δεν παίζει μόνος. Ξέρεις ότι μπορείς να στηριχτείς πάνω του και ότι κι εκείνος υπολογίζει σε σένα. Αυτό θέλουμε να ισχύει και έξω από το παρκέ. Να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν λόγο σε όσα τους αφορούν και να συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή της κοινότητάς τους, χωρίς να συναντούν διακρίσεις και αποκλεισμούς λόγω των δυσκολιών ψυχικής υγείας που βιώνουν.

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Το φετινό τουρνουά θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, με αγώνες 3×3 και παράλληλες δράσεις ανοιχτές στο κοινό. Ανυπομονούμε να δούμε ξανά τις ομάδες στο παρκέ και θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας στην κερκίδα.

Πότε και πού

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026, 15.00–20.00

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, Διονύσου 154 και Νιόβης, Μαρούσι

Είσοδος ελεύθερη

*Δημήτρης Γαλάνης / Κοινωνικός λειτουργός, MSc στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας / Συστημικός ψυχοθεραπευτής / Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΑΨΥ

{https://www.youtube.com/watch?v=WDM9tm8HQLI}