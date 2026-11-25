Το σκάνδαλο των εικονικών διαμονών δεν έγινε εν αγνοία της κυβέρνησης τονίζει η ΕΛΑΣ και ζητά να αποδοθούν ευθύνες.

Σοβαρά ερωτήματα για τις πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες εγείρει το σκάνδαλο των εικονικών παραστατικών διαμονής ενστόλων κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο με την ΕΛΑΣ να ζητά απαντήσεις.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΕΛΑΣ «η σοκαριστική αποκάλυψη της παροχής εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ενστόλους, που ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ, έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται κυβέρνηση ΝΔ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη γνώριζε από το 2024 τη χρήση εικονικών αποδείξεων διαμονής από αποσπασμένους αστυνομικούς. Πλην όμως ουδόλως μπήκε στον κόπο να ελέγξει την ασυδοσία και να εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να απαντήσει άμεσα:

Α) Υπήρχε, όπως έχει δημοσιευτεί στον τύπο, υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τι ακριβώς επισήμανε το πρώτο υπουργείο στο δεύτερο;

Β) Ποιοι έλεγχοι διασταυρώσεις και διακριβώσεις έγιναν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από τα πρώτα δημοσιεύματα του 2024 ώστε να

σταματήσει η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος ;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γ) Αφού τουλάχιστον από το 2024 το αρμόδιο υπουργείο γνώριζε την έκταση του φαινομένου γιατί δεν θεσμοθέτησε έναν διαχειριστικά ασφαλή τρόπο για την εξόφληση των δαπανών διαμονής των αστυνομικών;

Δ) Υπάρχουν ένστολοι στην ιεραρχία της Αστυνομίας και του Υπουργείου που γνώριζαν τα ονόματα των μετακινούμενων αστυνομικών και τους οδηγούσαν στην επαφή με τα αποκαλυφθέντα κυκλώματα;

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν είναι απλά έκθετοι, εμφανίζονται πολιτικά ως οι ηθικοί αυτουργοί δημιουργίας ενός ανεξέλεγκτου πλαισίου για τις δαπάνες διαμονής και θερίζουν σκάνδαλα. Ζητάμε το αυτονόητο, η δικαστική έρευνα να φθάσει όσο ψηλά απαιτείται και η απόδοση ευθυνών να επιμεριστεί σε όσους πραγματικά ευθύνονται.»