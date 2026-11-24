Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η Αθήνα, που άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στο Σύνταγμα.

Η ώρα που περίμεναν οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης έφτασε και λίγο μετά τις 19:30 ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας,από τη σκηνή που είχε στηθεί στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος έδωσε το έναυσμα και άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια το δέντρο των 21 μέτρων κέρδισε τις εντυπώσεις και γέμισε χαμόγελα τον κόσμο, που είχε συγκεντρωθεί για την εορταστική εκδήλωση.



Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κέντρο της Αθήνας προέρχεται από φυτώριο, έχει ύψος 21 μέτρα και έφτασε από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας. Στολίστηκε παραδοσιακά με κόκκινες και χρυσές μπάλες, με φωτεινά στολίδια και χιλιάδες μέτρα λαμπιόνια, ενώ ξεχωρίζει η γιορτινή γιρλάντα, που «αγκαλιάζει» τα κλαδιά κι έτσι το δέντρο θα δίνει τον εορταστικό τόνο και το πρωί.

{https://www.instagram.com/stories/city_of_athens_official/4037636345951185737/?hl=el}

Συνολικά, το Σύνταγμα στολίστηκε με 21.000 μέτρα γιρλάντας, περίπου 168.000 λαμπιόνια. Στις κολώνες της πλατείας τοποθετήθηκαν στεφάνια και φωτεινά αστέρια, ενώ ένας φωτεινός Άγιος Βασίλης θα αποτελεί σημείο διάδρασης για τους περαστικούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η είσοδος στην οδό Ερμού θα έχει και φέτος μία φωτεινή πύλη με καρυοθραύστες, μαζί με γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια, που θα συνδέουν οπτικά τον κεντρικό πεζόδρομο με το Σύνταγμα, ενώ το χριστουγεννιάτικο σκηνικό θα απλωθεί και φέτος σε κάθε γωνιά της πόλης.

Τα Χρόνια Πολλά του Χάρη Δούκα

Μιλώντας από τη σκηνή ο δήμαρχος Αθηναίων ευχήθηκε στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους, είναι μια εξαιρετική εικόνα. Φέτος ο καιρός μας έκανε τη χάρη, έχει και πολύ ωραίο φεγγάρι και νομίζω ότι έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά. Και τώρα έχουμε την πιο σημαντική αποστολή, να κάνουμε την Αθήνα να λάμψει».

{https://www.instagram.com/reels/DgInelDBDu2/}

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και ο δήμαρχος Αθηναίων πάτησε το κουμπί μαζί με τη Μαρίνα Σπανού και τον παρουσιαστή της βραδιάς Γιώργο Λιανό και φωτίστηκε το δέντρο και η πλατεία.





Η εκδήλωση είχε αρχίσει από νωρίς, στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, να παίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ακολούθησε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου και στις 19:00 ανέβηκε στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού μαζί με τους μουσικούς της, η οποία συνέχισε την εορταστική συναυλία και μετά το άναμμα του δέντρου.

Η Μαρία Βλάμη είχε αναλάβει την παράλληλη απόδοση στη Νοηματική, κάνοντας την εκδήλωση προσβάσιμη και συμμετοχική για όλους.

Ωστόσο η γιορτή, δεν σταματά στο Σύνταγμα. «Για 48 ημέρες, με 130 εκδηλώσεις σε περισσότερα από 45 σημεία της Αθήνας, μοιραζόμαστε τη χαρά των Χριστουγέννων!» όπως είπε και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Δείτε αναλυτικά το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στην Αθήνα στο επίσημο site του δήμου.

{https://www.facebook.com/CityofAthensOfficial/videos/3058583881157609}