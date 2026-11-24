Με Μαρίνα Σπανού και Γιώργο Λιανό η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα ανοίγει σήμερα (24/11) η εορταστική περίοδος για την Αθήνα.

«Η γιορτή των αστεριών» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης στο Σύνταγμα, για τη φωταγώγηση του έλατου ύψους 21 μέτρων, που έφτασε στην Αθήνα από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του δήμου Τρίπολης.

Η Big Band Δήμου Αθηναίων ανοίγει την εκδήλωση (17:45) με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Σειρά παίρνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων (18:30), στην εκδήλωση που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιανός. Στις 19:00 ανεβαίνει στη σκηνή η Μαρίνα Σπανού με τους μουσικούς της.

Στις 19:30, ο Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού δίνουν το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα.

Δείτε live τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου

{https://www.youtube.com/watch?v=m9yoq8ZJYXc}