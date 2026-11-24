Δύσκολη η κατάσταση στον Κηφισό – Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας να βρίσκονται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω και το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, προς το Χαϊδάρι.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Αμαρουσίου, της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας. Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Βασιλίσσης Σοφίας, την Αλεξάνδρας και τους δρόμους γύρω από το Παγκράτι και τον Ζωγράφου να παρουσιάζουν χαμηλές ταχύτητες.

Στη Λεωφόρο Μεσογείων η συμφόρηση εντοπίζεται κυρίως από τον Χολαργό και την Αγία Παρασκευή έως τον Γέρακα, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Παλαιό Φάληρο έως τη Γλυφάδα.

Αντίθετα, η Αττική Οδός παρουσιάζει κατά κύριο λόγο ομαλή κυκλοφορία, με τοπικές καθυστερήσεις σε εξόδους και κόμβους.

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Η εικόνα από την Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στην έξοδο για Λαμία, καθώς και στην έξοδο για Πειραιά.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως τη Λεωφόρο Κηφισίας.

{https://x.com/aodostraffic/status/2125240860774392035}