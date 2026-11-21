Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή συνιστάται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται το Σάββατο (21/11) στη Λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος. Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία.

Η καθίζηση του οδοστρώματος έχει προκαλέσει προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή. Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή συνιστάται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να υπολογίζουν το ενδεχόμενο καθυστερήσεων.