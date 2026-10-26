Έντονη η κίνηση αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, να προσέξουν οι οδηγοί.

«Στο κόκκινο» η κίνηση και μεγάλο μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής καταγράφεται την τελευταία ώρα λόγω της βροχής με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη υπομονή στο τιμόνι. Ο Κηφισός βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην Αττική Οδό, καθώς και σε βασικές λεωφόρους της πρωτεύουσας.

Αδιάβατος ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

Σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη στον Κηφισό έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ιδιαίτερα από το ύψος του Αιγάλεω/Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Λεωφόρος Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις προς το Ψυχικό, Χαλάνδρι και Μαρούσι. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από το Σύνταγμα, το Κολωνάκι και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Μέτρια ροή καταγράφεται στη Λεωφόρο Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις και στην Περιφερειακή Υμηττού στην έξοδο προς Κατεχάκη/Αμπελόκηπους. Αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών (προς Χαϊδάρι) σε ορισμένα σημεία στο ύψος του Περιστερίου και του Αιγάλεω.

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Τα «δύσκολα» σημεία στην Αττική Οδό

Αντίστοιχα, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 15 λεπτά σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου. Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα συναντήσουν: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Ενώ καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα ήτοι 5-10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία, 10-15 λεπτά στο τμήμα από την έξοδο Πλακεντίας έως την Κηφισίας και 10-15 λεπτά στο τμήμα από την Παιανία έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

{https://x.com/aodostraffic/status/2114712761951256896}

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω συσσώρευσης υδάτων

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από συσσώρευση υδάτων στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, εξαιτίας των έντονων βροχοπτόσεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Επίσης δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη σημειώνεται για τον ίδιο λόγο στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος της παραλίας του Αγίου Κοσμά στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmess6fhpvll?integrationId=40599y14juihe6ly}