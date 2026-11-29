Σε ανάρτηση του, ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της λεωφόρου που γέμισε με λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο.

Με λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ γέμισε για ακόμη μία φορά η λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως τονίζει σε σημερινή ανάρτηση του ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης.

Ο Ανδρέας Κονδύλης αναφέρει ότι η διαρροή σημειώθηκε όταν φορτηγό έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να ανοίξει το καπάκι της αποχέτευσης με αποτέλεσμα τα λύματα να βγουν στο οδόστρωμα κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία.

Tο βίντεο από το σημείο:

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αλίμου:

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«Για ακόμα μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αυτή τη φορά, το φορτηγό για κάποιο λόγο έκανε όπισθεν και άφησε το καπάκι να ανοίξει. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε στο βίντεο: Το οδόστρωμα γέμισε με λύματα που πήγαιναν προς την Ψυττάλεια, όμως τελικά βγαίνουν στο οδόστρωμα και από εκεί θα φτάσουν στη θάλασσα. Τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις, που ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Για την κατάσταση αυτή, έχει ήδη επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, έχουμε καταθέσει στοιχεία και σχηματίζεται δικογραφία».