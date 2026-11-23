Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα από την βλάβη στον αγωγό. Πότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στο Πέραμα, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού λυμάτων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Προσωρινή διέξοδο δίνει η διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ενώ η Τετάρτη θεωρείται το πιο αισιόδοξο σενάριο για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Με σημαντικές δυσκολίες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις στο Πέραμα, μετά την καθίζηση του οδοστρώματος στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που προκάλεσε εκτεταμένη ζημιά σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.

Το πρόβλημα, που εμφανίστηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, έχει προκαλέσει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους δρόμους της περιοχής, επηρεάζοντας καθημερινά κατοίκους, εργαζομένους και οδηγούς που κατευθύνονται προς τη Σαλαμίνα.

Από σήμερα το πρωί, η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται με περιορισμούς, καθώς στη Λεωφόρο Δημοκρατίας παραμένει διαθέσιμη μόλις μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

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Παρά τη συνεχή ροή των οχημάτων, οι καθυστερήσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πρόβλημα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ομαλή κυκλοφορία.

Αγώνας δρόμου από την ΕΥΔΑΠ για την αποκατάσταση της βλάβης

Η αποκατάσταση του αγωγού αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς η έκταση της ζημιάς καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση περίπου 100 μέτρων του δικτύου.

Πρόκειται για έναν αγωγό ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, με διάμετρο που αγγίζει το ένα μέτρο, χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν τις τεχνικές εργασίες.

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται επί ποδός, προχωρώντας στις απαραίτητες παρεμβάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινές παρακαμπτήριες συνδέσεις, μέσω των οποίων τα λύματα οδηγούνται προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου και να αποτραπεί ενδεχόμενη επιστροφή λυμάτων προς την κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η Τετάρτη αποτελεί το πιο αισιόδοξο χρονικό ορόσημο για την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση.

Άνοιξε ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας - Πώς γίνεται η διέλευση των οχημάτων

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση, το Πολεμικό Ναυτικό επέτρεψε την προσωρινή διέλευση Ι.Χ. οχημάτων μέσω των εγκαταστάσεων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει μια εναλλακτική διαδρομή στους οδηγούς, διευκολύνοντας την πρόσβαση από και προς το Πέραμα και τη Σαλαμίνα.

Η διέλευση επιτρέπεται από τις 05:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Ειδικότερα, για όσους κατευθύνονται προς το Πέραμα και τη Σαλαμίνα, η είσοδος πραγματοποιείται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά. Αντίστοιχα, για τους οδηγούς που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, προβλέπεται διέλευση από την πύλη Φ3 προς την πύλη Φ1.

Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές διευκολύνσεις έχουν ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, προβλέπεται ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και περιορισμός της διέλευσης βαρέων φορτηγών της COSCO, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

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