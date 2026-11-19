Ο κ. Σουρέτης τόνισε καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερες από 8 εκατ. μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο, κυρίως με Ι.Χ.

Οι υποδομές αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ανέφερε ο Πέτρος Σουρέτης, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο του 5ου Οικονομικού Συνεδρίου της εφημερίδας «Ναυτεμπορική».



Δίχως αμφισβήτηση, τα τελευταία χρόνια έχουν προωθηθεί και υλοποιούνται σημαντικά έργα. Η δυναμική αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε παρεμβάσεις όπως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική.

Όπως τόνισε ο κ. Σουρέτης, καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερες από 8 εκατ. μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο, κυρίως με Ι.Χ.



Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στην Αττική, η οποία αντιστοιχεί μόλις στο 3% της έκτασης της ελληνικής επικράτειας, κυκλοφορούν περίπου 6 εκατ. οχήματα -με το όριο αντοχής να υπολογίζεται στα 2–2,5 εκατ.- γίνεται αντιληπτό γιατί οι υφιστάμενες υποδομές είναι κορεσμένες. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να ενταθεί, δεδομένης της σταδιακής ολοκλήρωσης της ανάπλασης του Ελληνικού, η οποία φαίνεται ότι θα προσθέσει 1 εκατ. επισκέπτες ετησίως και 20.000 νέους κατοίκους, δημιουργώντας παράλληλα 85.000 νέες θέσεις εργασίας, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε δύο επιπλέον μετακινήσεις ημερησίως.



«Η πολιτεία πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην πρότυπη πρόταση που έχει κατατεθεί για την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης. Η Ηλιούπολη, ο Βύρωνας, η Αργυρούπολη, το Ελληνικό και η Γλυφάδα επιβαρύνονται υπέρμετρα, προκαλώντας έντονη συμφόρηση, ιδίως τις πρωινές ώρες», σημείωσε ο κ. Σουρέτης.



Παράλληλα, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης (3,8 χλμ.), η οποία θα συνδέσει απευθείας την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό, παρακάμπτοντας τη Μεταμόρφωση. Ένα σημαντικό βήμα έχει ήδη γίνει με την απόρριψη των σχετικών προσφυγών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πλέον εκκρεμεί η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ώστε να προχωρήσει η συμβασιοποίηση, καθώς υπάρχει ήδη ανάδοχο σχήμα. Ταυτόχρονα, η Νέα Αττική Οδός υλοποιεί τις εργασίες αναβάθμισης του κόμβου Μεταμόρφωσης, όπου η Αττική Οδός συναντά την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, με στόχο την αποσυμφόρηση του σημείου.



Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα των υποδομών, ο κ. Σουρέτης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να διασφαλίζονται η εύρυθμη λειτουργία και η συντήρησή τους, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη φαινομένων όπως της Εγνατίας Οδού, η οποία είχε αφεθεί στην τύχη της για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι σήραγγες να χρειάζονται άμεση αναβάθμιση και πιστοποίηση ασφαλείας, προκειμένου να εναρμονιστούν πλήρως με τα αυστηρά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.



Κατέληξε δε ότι αποτελεί μονόδρομο η ψηφιοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διαχείρισής τους, ώστε να κατασκευάζονται ταχύτερα, να κοστίζουν λιγότερο και να λειτουργούν ασφαλέστερα.