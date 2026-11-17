Στη νέα της έκθεση, η Santander αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία εκτιμά πλέον ότι θα διαμορφωθούν στα 190 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 156 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αναβάθμιση 22%.

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 64 ευρώ, από 62 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η Santander, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform» και εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου άνω του 50%. Η ισπανική τράπεζα εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές του ομίλου, προβλέποντας σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια, καθώς ωριμάζουν οι μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές και τις παραχωρήσεις.

Στη νέα της έκθεση, η Santander αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τα οποία εκτιμά πλέον ότι θα διαμορφωθούν στα 190 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 156 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αναβάθμιση 22%. Για το 2027 αναμένει καθαρά κέρδη 211 εκατ. ευρώ, από 174 εκατ. ευρώ προηγουμένως, ενώ για το 2028 ανεβάζει την εκτίμησή της στα 257 εκατ. ευρώ, από 239 εκατ. ευρώ. Οι νέες προβλέψεις υπερβαίνουν τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς κατά 20%, 11% και 13% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η τράπεζα προβλέπει EBITDA 773 εκατ. ευρώ το 2026, 735 εκατ. ευρώ το 2027 και 797 εκατ. ευρώ το 2028. Η προσωρινή υποχώρηση του 2027 αποδίδεται στη μεταφορά του κλάδου συμβατικής ενέργειας στην κοινοπραξία με τη Motor Oil. Παράλληλα, τα περιθώρια EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά, από 17,7% το 2026 σε 27,8% το 2028, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν συνολικά κατά περίπου 35% στη διετία.

Οι κατασκευές και τα διόδια ενισχύουν την κερδοφορία

Βασικούς μοχλούς ανάπτυξης αποτελούν η βελτίωση της κερδοφορίας στον κατασκευαστικό τομέα, όπου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ, καθώς και τα αυξημένα έσοδα από τις τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των διοδίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον τομέα των παραχωρήσεων, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα παραγωγής σταθερών ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Santander, τα αναλογικά EBITDA των παραχωρήσεων θα αυξηθούν από 474 εκατ. ευρώ το 2026 σε 808 εκατ. ευρώ το 2030, καθώς θα ενισχύεται η συνεισφορά της Εγνατίας Οδού και θα ωριμάζουν τα νέα έργα υποδομών.

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Γιατί θεωρεί τεχνική την πτώση της μετοχής

Η Santander εκτιμά ότι η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής κατά περίπου 7% τους τελευταίους δυόμισι μήνες δεν αντανακλά επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας. Αντίθετα, αποδίδει την πίεση κυρίως σε κατοχύρωση κερδών μετά την προηγούμενη ισχυρή άνοδο, αλλά και σε παθητικές εκροές κεφαλαίων που συνδέονται με την αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους οίκους FTSE Russell και STOXX. Η τράπεζα θεωρεί επίσης αδικαιολόγητες τις ανησυχίες για την ευαισθησία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις μεταβολές των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη διόρθωση έχει καταστήσει την αποτίμηση της μετοχής περισσότερο ελκυστική.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες 10 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η έκθεση αναδεικνύει και τις προοπτικές του επόμενου επενδυτικού κύκλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Santander, ο μετασχηματισμός της εταιρείας σε ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην αύξηση των αποδόσεων από τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, η διοίκηση διαβλέπει νέες επενδυτικές ευκαιρίες ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά κατά την επόμενη πενταετία.

Ωστόσο, η στρατηγική του ομίλου παραμένει επιλεκτική, με προτεραιότητα την ανάληψη έργων που προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και όχι την αύξηση του μεριδίου αγοράς με κάθε κόστος. Η Santander επισημαίνει ότι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ έχουν ενισχύσει τη χρηματοδοτική ευελιξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.