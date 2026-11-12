Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 49 πτωτικά και 36 αμετάβλητες, αποτυπώνοντας μεικτή εικόνα παρά την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών με το βλέμμα στραμμένο στην Wall Street και την Nvidia. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.640,52 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%. Ο τζίρος ανήλθε στα 342,84 εκατ. ευρώ, αυξημένος έναντι των 318 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με τον όγκο συναλλαγών στα 47,81 εκατ. τεμάχια. Πραγματοποιήθηκαν 42 πακέτα συνολικής αξίας 61,16 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Συνολικά, 53 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 49 πτωτικά και 36 αμετάβλητες, αποτυπώνοντας μεικτή εικόνα παρά την υποχώρηση του Γενικού Δείκτη.

Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 3.243 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%. Στις τράπεζες, η Πειραιώς συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 78,9 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 10,10 ευρώ με πτώση 1,08%. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 2,39%, στα 4,73 ευρώ, με συναλλαγές 25,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 1,1%, στα 17,52 ευρώ, με τζίρο 48,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,88 ευρώ με άνοδο 0,47% και συναλλαγές 50,8 εκατ. ευρώ. Η Optima σημείωσε κέρδη 1,72%, στα 14,77 ευρώ.

Ο FTSE 25 στις 6.781,9 μονάδες με πτώση 0,61% και ο FTSEM στις 3.090,8 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,72%. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Coca-Cola HBC, με πτώση 3,1% στα 50 ευρώ, η Jumbo, που υποχώρησε 2,47% στα 27,60 ευρώ με τζίρο 20,8 εκατ. ευρώ, και η ΔΕΗ, με απώλειες 2,12% στα 23,10 ευρώ. Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ ξεχώρισε με άνοδο 4,77%, στα 3,62 ευρώ, ενώ η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,51% στα 16,12 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,5% στα 41,94 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Austriacard κέρδισε 2,37% στα 9,95 ευρώ και η Alter Ego 1,88% στα 6,51 ευρώ. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ έχασε 2,33% και η Intralot 2,24%. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση, η Revoil ενισχύθηκε 7,4%, ενώ η Safe Bulkers υποχώρησε 4,5%.