Τα καθαρά κέρδη της CrediaBank κατέγραψαν αύξηση περίπου 278%.

Αύξηση της κερδοφορίας, των καταθέσεων και των χορηγήσεων κατέγραψε η CrediaBank στο 9μηνο του 2026, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 37,43 εκατ. ευρώ, έναντι 9,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 278%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 45,88 εκατ. ευρώ, από 13,92 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 14,41 εκατ. ευρώ, έναντι 4,99 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 18,39 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 31,9%, φτάνοντας τα 158,07 εκατ. ευρώ, από 119,88 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2025. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 33,6%, στα 35,10 εκατ. ευρώ, έναντι 26,27 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 204 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17,5%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 130,83 εκατ. ευρώ, από 113,28 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 21,3%, στα 73,17 εκατ. ευρώ.

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Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους και λοιπές απομειώσεις ανήλθαν στα 23,37 εκατ. ευρώ, έναντι 15,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στον ισολογισμό, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν στα 8,77 δισ. ευρώ, από 6,76 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 29,7%.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες, μετά τις προβλέψεις, διαμορφώθηκαν στα 6,89 δισ. ευρώ, έναντι 5,46 δισ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 26,3%.

Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε στα 10,83 δισ. ευρώ, από 8,48 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 1,28 δισ. ευρώ, έναντι 978,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 14,37%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 19,23%, συμπεριλαμβανομένης της κερδοφορίας του τρίτου τριμήνου.

Τέλος, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο 139% και ο δείκτης σταθερής χρηματοδότησης στο 127%, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας.

Βρεττού: Το καλύτερο 9μηνο στην ιστορία της CrediaBank

Στις επιδόσεις της CrediaBank στο 9μηνο του 2026 και στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελένη Βρεττού, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα αποτελούν τα καλύτερα στην ιστορία της.

Όπως σημείωσε, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44%, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ξεπέρασε τα 1,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 1,3 δισ. ευρώ.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 56%, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι καταθέσεις έφτασαν τα 8,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 32%.

Η κ. Βρεττού αναφέρθηκε επίσης στην εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, κινήσεις που διευρύνουν τις δραστηριότητες του ομίλου.

Σύμφωνα με τη CEO της τράπεζας, προτεραιότητες αποτελούν η ομαλή ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση των συνεργειών και η περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

Σχετικά με την HSBC Μάλτας, η κ. Βρεττού ανέφερε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου, ότι η ενσωμάτωσή της αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με εκτιμώμενη ετήσια συνεισφορά 200 εκατ. ευρώ στα κέρδη της CrediaBank. Οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις αναμένονται πριν από το τέλος του 2026.

Η ίδια έδωσε διευκρινίσεις για τη δανειακή έκθεση της CrediaBank σε εταιρείες συνδεδεμένων μερών , υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις βρίσκονται κάτω από τα εποπτικά όρια και δεν έχουν προκαλέσει παρατηρήσεις από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Όπως ανέφερε, η έκθεση της CrediaBank στη χρηματοδότηση συνδεδεμένων μερών ανέρχεται στο 6% του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ το ποσοστό αυξάνεται στο 10% εφόσον συμπεριληφθούν και οι χρηματοδοτήσεις προς το Δημόσιο.

Η κ. Βρεττού διευκρίνισε ότι περίπου στο ένα τρίτο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού ανοίγματος η τράπεζα συμμετέχει με τον ρόλο του χρηματοδότη έργων (project finance), επισημαίνοντας παράλληλα την ανεξαρτησία των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον εποπτικό έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω της σχεδιαζόμενης απορρόφησης της HSBC Μάλτας, σημειώνοντας ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) δεν έχουν διατυπώσει καμία παρατήρηση σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις συνδεδεμένων μερών, καθώς αυτές παραμένουν κάτω από το προβλεπόμενο εποπτικό όριο.