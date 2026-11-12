Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του πατέρα και του παιδιού.

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα σε περιοχή λίγο έξω από τη Λάρισα, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν παιδιά.

Το τροχαίο καταγράφηκε στο δρόμο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προς την Τερψιθέα και σύμφωνα με το larissanet.gr, στο αυτοκίνητο βρίσκονταν ένας πατέρας, ο οποίος οδηγούσε το όχημα, και το μικρό παιδί του, που καθόταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον οδηγό ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και ο ανήλικος γιος του.

Από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο με άλλο μέσο μεταφοράς