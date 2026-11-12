Η συμμετοχή της ΕΕΕΠ στην πρωτοβουλία ενισχύει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και διευρύνει τα διαθέσιμα εργαλεία ενημέρωσης του κοινού.

Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ασφαλούς παιχνιδιού, με επίσημους φορείς και ενώσεις ρυθμιστικών αρχών να διοργανώνουν σχετικές δράσεις και καμπάνιες.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Παιγνίων (International Association of Gaming Regulators – IAGR), συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία για την προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας παρουσιάζεται το Sal’s Sportsbook & Casino, μια φαντασιακή αναπαράσταση παράνομης πλατφόρμας στοιχηματισμού με τον Sal, ένα μοχθηρό φίδι που παραμονεύει, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί στον ανυποψίαστο επισκέπτη.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε και η πλατφόρμα www.checkbeforeyouplay.org, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν εάν ένας ιστότοπος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αδειοδοτημένων παρόχων ή στις «μαύρες λίστες» (black lists) μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί και καταχωριστεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί και τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

Η συμμετοχή της ΕΕΕΠ στην πρωτοβουλία ενισχύει τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και διευρύνει τα διαθέσιμα εργαλεία ενημέρωσης του κοινού. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της επαλήθευσης της νομιμότητας ενός ιστοτόπου πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαδικτυακά τυχερά παίγνια.