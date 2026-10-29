Αντίστροφη μέτρηση για την φετινή Black Friday 2026.

Μαζί με τον ερχομό του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια για το καταναλωτικό κοινό η «Black Friday» με αρκετά καταστήματα να ετοιμάζουν «γενναίες» εκπτώσεις σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Για το 2026, η «Black Friday» έχει οριστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου όμως τα περισσότερα καταστήματα, όπως συνηθίζετε, θα ξεκινήσουν τις εκπτώσεις νωρίτερα. Η «Μαύρη Παρασκευή» έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τις αγορές τεχνολογίας και προϊόντα υψηλότερης αξίας στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο χρηματικό όφελος όταν διατίθενται σε πραγματικά μειωμένες τιμές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται συνήθως οι τηλεοράσεις, οι φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, οι οικιακές συσκευές και τα αξεσουάρ τεχνολογίας.

Να θυμίσουμε πως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, αφού πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου, και οι εκπτώσεις σε αρκετά προϊόντα αναμένεται να έχουν διατηρηθεί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Το μεγάλο στοίχημα για τον καταναλωτή είναι να ξεχωρίσει την πραγματική έκπτωση από την απλή διαφημιστική προβολή της. Οι υψηλές μειώσεις τιμών σε ποσοστό δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση ότι ένα προϊόν διατίθεται σε συμφέρουσα τιμή. Παρά τις δελεαστικές προσφορές, οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν συνεπάγεται κάθε διαφημιζόμενη έκπτωση και πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων. Η σύγκριση των τιμών πριν από την έναρξη των προσφορών αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για να διαπιστώσει κανείς εάν ένα προϊόν πωλείται πράγματι σε συμφέρουσα τιμή.

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Να σημειωθεί και ότι φέτος (για πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια) δεν διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου.

Πότε πέφτει η Cyber Monday

Τρεις μέρες αργότερα από την Black Friday και ειδικότερα στις 30 Νοεμβρίου 2026, θα ακολουθήσει η Cyber Monday που αφορά μεγάλες εκπτώσεις σε διαδικτυακά καταστήματα. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα αναμένεται να παρουσιάσουν νέες προσφορές και ειδικές εκπτώσεις, κυρίως σε προϊόντα τεχνολογίας, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρικές συσκευές και αξεσουάρ.

Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και μετά το τέλος του τετραημέρου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την αυξημένη αγοραστική κίνηση.