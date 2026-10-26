Το 70% των Ελλήνων πελατών πραγματοποίησε περισσότερες από μία παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας Trendyol κατά το τελευταίο έτος.

Με αφορμή την επερχόμενη Black Friday και έξι μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της, η Trendyol, ανακοινώνει ένα σημαντικό ορόσημο: τη συμπλήρωση των πρώτων 1.000 συνεργαζόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν, συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο προϊόντα, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες καταναλωτές. Με την καμπάνια της Black Friday να έχει προγραμματιστεί για το διάστημα μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, η Εταιρεία προσκαλεί ακόμη περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στην πλατφόρμα της και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η συγκεκριμένη περίοδος, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του έτους από πλευράς εμπορικής κίνησης.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου επιβεβαιώνει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που αποκτά για την Trendyol η ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Εταιρείας στην περιοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία σχετικά με την πιστότητα των καταναλωτών, καθώς το 70% των Ελλήνων πελατών πραγματοποίησε περισσότερες από μία παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας Trendyol κατά το τελευταίο έτος.

«Το γεγονός ότι 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις επέλεξαν να ενταχθούν στην πλατφόρμα της Trendyol μέσα σε μόλις έξι μήνες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για εμάς και αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της πλατφόρμας στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία από τις βασικές αγορές μας στην περιοχή και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις εμπιστεύονται την Trendyol για τη διάθεση των προϊόντων τους. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρόσβαση σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη των διαδικτυακών τους πωλήσεων», δήλωσε η Irem Yılandil, Head of International Expansion του Ομίλου Trendyol.

Black Friday: Περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Με αφορμή την επερχόμενη καμπάνια Black Friday της Trendyol, μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πλατφόρμα ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της ένταξής τους, την καταχώριση των προϊόντων τους και την προετοιμασία των προσφορών τους ενόψει της καμπάνιας.

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Η διαδικασία ένταξης είναι γρήγορη και απλή, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις πωλήσεις τους μέσω της πλατφόρμας σε λιγότερο από μία εβδομάδα! Παράλληλα, η Εταιρεία προσφέρει στις νέες επιχειρήσεις ένα ειδικό πακέτο προνομίων, το οποίο περιλαμβάνει έως και 40% χαμηλότερη προμήθεια της πλατφόρμας για τους πρώτους τρεις μήνες, δωρεάν διαφημιστική πίστωση αξίας 40€ για την προώθηση των προϊόντων τους, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινή διαχείριση της δραστηριότητάς τους και συμβάλλουν στην ενίσχυση των πωλήσεών τους. Ένα από τα πρώτα βήματα για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι η καταχώριση των προϊόντων της. Στην Trendyol, η διαδικασία αυτή απλοποιείται μέσω του εργαλείου Easy Listing, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη προσθήκη προϊόντων στην πλατφόρμα με λίγα μόνο κλικ.

Μετά την καταχώρισή τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία προώθησης. Μέσω της λειτουργίας Deals Feature, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν με έως και 70% χαμηλότερες προμήθειες για προϊόντα που συμμετέχουν στις προσφορές Mega Deals, εξασφαλίζοντας παράλληλα πρόσθετη προβολή μέσω της ειδικής σήμανσης «Προσφορές».

Η Trendyol προσφέρει επίσης καμπάνιες με επιμερισμό του κόστους της προωθητικής ενέργειας, καλύπτοντας έως και το 70% της αξίας κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες καμπάνιες καταγράφουν, κατά μέσο όρο, 4,5 φορές υψηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τις συνήθεις περιόδους. Επιπλέον, η Trendyol παρέχει κουπόνια προσφορών, καλύπτοντας έως και το 50% της αξίας τους.

Πέρα από τα παραπάνω εμπορικά οφέλη, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και από την αυξημένη προβολή που εξασφαλίζει η καμπάνια της Trendyol για τη Black Friday. Με ισχυρή παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την υπαίθρια διαφήμιση και τα ψηφιακά μέσα, η καμπάνια φιλοδοξεί να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές στην πλατφόρμα Trendyol, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη προβολή στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους, σε μία από τις σημαντικότερες αγοραστικές περιόδους του έτους.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα διαδραματίσουν και οι δημιουργοί περιεχομένου. Η Trendyol συνεργάζεται ήδη με περισσότερους από 2.200 influencers στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη σύνδεση προϊόντων και brands με το ελληνικό κοινό και ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της πλατφόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στην Trendyol, καθώς και τα διαθέσιμα προνόμια, επισκεφθείτε τον σχετικό σύνδεσμο που θα βρείτε στο παρακάτω Link.