Η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται, σύμφωνα με εκτίμηση που παρουσιάστηκε στο Forum, να φτάσει τα 2,5 τρισ. δολάρια έως το 2034.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά σταδιακά από την εποχή της παροχής πληροφοριών στην εποχή της ανάληψης δράσης, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τις αγορές, τις πληρωμές, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Η δυνατότητα ψηφιακών βοηθών να αναζητούν προϊόντα, να συγκρίνουν επιλογές και να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό των καταναλωτών διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η ανθρώπινη εποπτεία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι αλλαγές αυτές, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την ελληνική οικονομία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου Athens Mastercard Innovation Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε με κεντρικό μήνυμα «building tomorrow together». Στο συνέδριο συμμετείχαν στελέχη από τον τραπεζικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό κόσμο, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις νέες μορφές εμπορίου, στην αξιοποίηση των δεδομένων και στον μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Ελλάδα και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, καθώς η χρήση καρτών στη χώρα έχει πλέον ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποφέρουν περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ ετησίως σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Mastercard για την ελληνική αγορά, στις οποίες περιλαμβάνονται η διεύρυνση του προγράμματος Mastercard Day, η δυνατότητα ανάληψης μετρητών μέσω τερματικών POS και η ταχύτερη υιοθέτηση του Click to Pay, με στόχο την απλούστευση και την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών αγορών.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς αυτής της πορείας, με τις κατασκευές, την τεχνολογία και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

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Οι αλλαγές στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις

Σημαντικό μέρος των εργασιών αφιερώθηκε στον μετασχηματισμό της λιανικής τραπεζικής. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί δυνατότητες για περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες, ενώ η ανάπτυξη των λεγόμενων AI agents ανοίγει τον δρόμο για την πραγματοποίηση συναλλαγών και την πληρωμή λογαριασμών για λογαριασμό των πελατών.

Στις συζητήσεις επισημάνθηκε ότι οι σύγχρονες υποδομές πληρωμών, η ανάπτυξη του bancassurance και η διατήρηση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελούν βασικές παραμέτρους για την προσαρμογή των τραπεζών στις νέες συνθήκες.

Αντίστοιχες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις. Η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται, σύμφωνα με εκτίμηση που παρουσιάστηκε στο Forum, να φτάσει τα 2,5 τρισ. δολάρια έως το 2034. Ωστόσο, η πρόσβαση σε ολοένα περισσότερα δεδομένα δεν οδηγεί αυτομάτως σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι η μετατροπή των δεδομένων σε αξιοποιήσιμη γνώση και μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς υποχωρήσεις στα ζητήματα ασφάλειας.

Από τις ηλεκτρονικές αγορές στο Agentic Commerce

Μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που αναδείχθηκαν στο συνέδριο είναι το Agentic Commerce, ένα νέο μοντέλο στο οποίο ψηφιακοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης μπορούν σταδιακά να αναλαμβάνουν διαφορετικά στάδια της αγοραστικής διαδικασίας.

Από την αναζήτηση και τη σύγκριση προϊόντων μέχρι την επιλογή, την ασφαλή πληρωμή και την υποστήριξη μετά την αγορά, οι νέες τεχνολογίες επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια ενιαία εμπειρία για τον καταναλωτή. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι ψηφιακοί βοηθοί ενεργούν με ασφάλεια και σύμφωνα με τις προθέσεις των χρηστών.

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν τους πελάτες τους. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 41% της Generation Z δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές διαθέσιμες επιλογές. Σε αυτό το περιβάλλον, η εξατομίκευση και η ουσιαστική καθοδήγηση αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από την απλή προσφορά μεγάλου αριθμού προϊόντων.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στις τεχνολογικές δυνατότητες και στην πρακτική εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των AI agents δεν συνεπάγεται την κατάργηση των φυσικών καταστημάτων ή της ανθρώπινης επιλογής. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες στις οποίες ο αυτοματισμός μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία και εκείνες στις οποίες η ανθρώπινη κρίση και η προσωπική αλληλεπίδραση παραμένουν απαραίτητες.

Οι νέες δεξιότητες και το μέλλον της εργασίας

Οι επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στην αγορά εργασίας αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο των συζητήσεων. Οι δημογραφικές αλλαγές, η τεχνητή νοημοσύνη και η αναδιαμόρφωση των επιχειρηματικών μοντέλων δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τους εργαζομένους.

Σύμφωνα με έρευνα της Mastercard που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, το 70% των νέων ανησυχεί για το μέλλον του, θεωρώντας ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές. Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού αναδείχθηκαν ως προτεραιότητες εξίσου σημαντικές με τις επενδύσεις στις ίδιες τις τεχνολογίες.

Κοινός παρονομαστής των εργασιών του Forum ήταν ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, αλλά και από την ικανότητα τραπεζών, επιχειρήσεων και καταναλωτών να τις αξιοποιούν με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα πιο ενεργό ρόλο στις οικονομικές συναλλαγές, η συνεργασία και η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων αναδεικνύονται σε βασικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων.