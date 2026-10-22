Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε στα 9,60 ευρώ με πτώση 6,02% και τζίρο 49,1 εκατ. ευρώ.

Με σημαντικές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 2,11% και να κλείνει στις 2.587,93 μονάδες, κάτω από το όριο των 2.600 μονάδων. Ο δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσεγγίζοντας το χαμηλό των 2.581 μονάδων. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 332,97 εκατ. ευρώ, έναντι 333,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με τον όγκο να φθάνει τα 41,99 εκατ. τεμάχια. Μέσω 35 πακέτων διακινήθηκαν 44,55 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 36 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 74 πτωτικά και 39 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε πτώση 4,38%, κλείνοντας στις 2.966,5 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε στα 9,60 ευρώ με πτώση 6,02% και τζίρο 49,1 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank υποχώρησε κατά 5,04%, στα 4,27 ευρώ, με συναλλαγές 42,8 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank έχασε 4,34%, κλείνοντας στα 4,32 ευρώ, με τζίρο 38,7 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε στα 15,90 ευρώ, με απώλειες 3,58% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, στα 57,5 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Optima Bank με 4,3%, η Τράπεζα Κύπρου με 2,19% και η CrediaBank με 0,93%.

Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 2,29%, στις 6.617,2 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 3.026,8 μονάδες, με απώλειες 1,11%. Η Lamda Development υποχώρησε κατά 4,35%, στα 5,94 ευρώ, η ΔΕΗ κατά 2,51%, στα 22,50 ευρώ, η Viohalco κατά 2,4% και η ElvalHalcor κατά 2,29%. Απώλειες 1,44% σημείωσε η Cenergy και 1,8% η Helleniq Energy.

Αντίθετα, ανοδικά έκλεισαν ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 0,86%, η Allwyn με 0,80%, η Coca-Cola HBC με 0,74%, η Motor Oil με 0,67% και ο ΟΤΕ με 0,57%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Intracom με άνοδο 2,25%, η Fourlis με 1,39% και η Κρι Κρι με 0,29%. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ υποχώρησε κατά 4,46% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 3,47%.