Η Capital Maritime Finance αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί αρχική δημόσια προσφορά με αποκλειστική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς παράλληλη εισαγωγή σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του Βαγγέλη Μαρινάκη, κήρυξε σήμερα την έναρξη της συνεδρίασης της Euronext Athens, με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της Capital Maritime Finance Corp. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της διοίκησης της εταιρείας, εκπροσώπων της Euronext Athens, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τραπεζικών στελεχών και εκπροσώπων της επενδυτικής κοινότητας.

Η Capital Maritime Finance αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί αρχική δημόσια προσφορά με αποκλειστική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς παράλληλη εισαγωγή σε άλλη χρηματιστηριακή αγορά.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε με στόχο την άντληση 250 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 4,3 φορές τον αρχικό στόχο. Η εταιρεία άντλησε τελικά 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρός της.

Γεράσιμος Καλογεράτος: Η Αθήνα μπορεί να προσελκύσει ναυτιλιακές εταιρείες

Ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance, Γεράσιμος Καλογεράτος, χαρακτήρισε την εισαγωγή ορόσημο για την εταιρεία και την ελληνική κεφαλαιαγορά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή αρχική δημόσια προσφορά που πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Αθήνα.

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Μιλώντας στα αγγλικά, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της εταιρείας και της ναυτιλίας, αναφέρθηκε στη συμμετοχή Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων και διεθνών επενδυτών στη δημόσια προσφορά.

Όπως εξήγησε, η ανταπόκριση της αγοράς αντανακλά αφενός το επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance, που βασίζεται σε σύγχρονο στόλο, μακροχρόνιες ναυλώσεις και συγκεκριμένη πολιτική ανάπτυξης και μερισμάτων, και αφετέρου την ύπαρξη επενδυτικής βάσης που ενδιαφέρεται για ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα.

Ο κ. Καλογεράτος σημείωσε ότι η Αθήνα αποτελεί ήδη διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και ότι η συγκεκριμένη εισαγωγή δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει και τόπο άντλησης κεφαλαίων για ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την Euronext Athens, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το εποπτικό πλαίσιο της χώρας.

Ευχαρίστησε τους αναδόχους, τις χρηματοδότριες τράπεζες, τους συμβούλους, τους ελεγκτές, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα στελέχη της Capital, αναφέροντας ότι ο όμιλος έχει ολοκληρώσει τρεις νέες χρηματιστηριακές εισαγωγές σε δύο χρηματιστήρια.

«Η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η πραγματική δουλειά ξεκινά τώρα», με προτεραιότητα την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας.

Ο Νίκος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες (CFO) της Euronext Athens, αναφέρθηκε στη σημασία της εισαγωγής για τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

«Η σημερινή εισαγωγή αποδεικνύει ότι η Αθήνα μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική επιλογή για εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και αναζητούν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές», ανέφερε.

Επισήμανε ότι στόχος της Euronext Athens είναι η σύνδεση της ναυτιλιακής δραστηριότητας με την κεφαλαιαγορά, μέσω περισσότερων επιλογών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και επενδυτικών δυνατοτήτων για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Αναφέρθηκε επίσης στην ένταξη της ελληνικής αγοράς στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext και στις δυνατότητες πρόσβασης σε ευρύτερη επενδυτική βάση.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε ότι η εισαγωγή εκπληρώνει έναν διαχρονικό στόχο της ελληνικής αγοράς και εξέφρασε την προσδοκία να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, με την τήρηση των προϋποθέσεων διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών.