Οι διαμαρτυρίες για τις υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες και το αυξανόμενο κόστος ζωής κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο, με λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμούς.

Η ιταλική κυβέρνηση θα στείλει επιπλέον 500 στρατιώτες στο Μιλάνο για να «υπερασπιστούν την πόλη», έπειτα από δύο ημέρες ταραχών, κατά τις οποίες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, λεηλάτησαν καταστήματα και προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες, δήλωσε τη Δευτέρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι.

Η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων ασφαλείας, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί σε σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η απόφαση έρχεται καθώς καταστήματα στο κέντρο του Μιλάνου έκλεισαν νωρίτερα και κάλυψαν τις βιτρίνες τους με προστατευτικά πάνελ, φοβούμενα νέο κύμα βίας στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας.

{https://x.com/gmanews/status/2111703291478396958}

«Από τα λόγια στις πράξεις: 500 επιπλέον στρατιώτες για την υπεράσπιση του Μιλάνου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σαλβίνι, επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

{https://x.com/matteosalvinimi/status/2112231491065229778}

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Άδειες βιτρίνες

Τα περισσότερα καταστήματα στην πολυτελή εμπορική οδό Via Montenapoleone, όπου βρίσκονται οίκοι όπως οι Chanel, Tiffany και Dior, απομάκρυναν προληπτικά τα εμπορεύματα από τις βιτρίνες τους. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί περιπολούσαν στον δρόμο.

Το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες κουκουλοφόροι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους εκτιμάται ότι ήταν ανήλικοι, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και λεηλάτησαν καταστήματα στο κέντρο της πόλης το Σαββατοκύριακο.

{https://x.com/hediderange/status/2112290944020070764}

Μεταξύ των καταστημάτων που λεηλατήθηκαν ήταν οι αλυσίδες αθλητικών ειδών Decathlon και Arc’teryx, καθώς και καταστήματα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα. Οι εταιρείες Levi’s και Under Armour, όπως και η Decathlon, κάλυψαν τις βιτρίνες τους με χαρτόνια και ξύλινα πάνελ.

Αυστηρότερα μέτρα κατά ανηλίκων

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει μπροστά της εθνικές εκλογές το επόμενο έτος, καταδίκασε τη βία και προήδρευσε χθες Δευτέρα σε σύσκεψη με υπουργούς και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Η κυβέρνηση θα απαντήσει αποφασιστικά σε αυτές τις επιθέσεις κατά του κράτους, μεταξύ άλλων με μέτρα που θα στοχεύουν στον περιορισμό της βίας από ανηλίκους», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

{https://x.com/Antonio_Tajani/status/2112233928211976503}

Στο πλαίσιο των σχεδιαζόμενων μέτρων, η εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι η Μελόνι εξετάζει την παράταση της προληπτικής κράτησης ανηλίκων και τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά των συμμοριών νεαρών, ενώ παράλληλα επιδιώκει να επισπεύσει την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων νομοσχεδίου για την ασφάλεια, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κοινοβουλευτική εξέταση.

{https://x.com/InterferonEi/status/2112314629766697259}

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών την Κυριακή στο Μιλάνο προσήγαγε 271 νέους. Από αυτούς, 32 συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 23 ανήλικοι και 13 αλλοδαποί, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας τη Δευτέρα. Επιπλέον, 28 άτομα παραπέμφθηκαν στις δικαστικές αρχές.

Είχαν προηγηθεί το Σάββατο ταραχές και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, η Μπρέσια, το Μπέργκαμο και το Τορίνο. Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, 28 διαδηλωτές συνελήφθησαν στις συγκεκριμένες πόλεις.

Τα επεισόδια θυμίζουν τις ταραχές στη γειτονική Γαλλία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εξοργισμένοι από την αύξηση του κόστους ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, διαδήλωσαν το Σάββατο.

Οι κινητοποιήσεις είναι από τις πιο βίαιες που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian