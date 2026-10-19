Η επιχείρηση «Ασφαλείς Δρόμοι» εντάσσεται σε μία σειρά διατάξεων της ιταλικής κυβέρνησης έπειτα από τα εκτεταμένα επεισόδια στο Μιλάνο.

Την αποστολή πεντακοσίων στρατιωτών στο Μιλάνο, με σκοπό την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας της πόλης, μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου αποφάσισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η παρουσία των στρατιωτών εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασφαλείς Δρόμοι», η οποία συζητήθηκε εκτενώς στην αποψινή (19/10) συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο κυβερνητικό μέγαρο.

«Απαιτείται μια έξυπνη και σε βάθος ανάλυση και πρέπει να υπάρξει προσεκτική επιτήρηση, ικανή να αντιμετωπίσει τη βία η οποία μοιάζει να ξεσπά με απρόσμενο τρόπο από άγνωστους παράγοντες. Ένα δεδομένο το οποίο θέτει ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν πολύμορφης εμβάθυνσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Η επιχείρηση «Αφαλείς Δρόμοι» είναι μία από τις διατάξεις που αναμένεται να εγκρίνει η κυβέρνηση Μελόνι στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (20/10). Ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, επικρότησε την απόφαση με μία ανάρτηση, γράφοντας «Μία νίκη για τη Λέγκα» και σχολιάζοντας «από τα λόγια στις πράξεις».

{https://x.com/matteosalvinimi/status/2112231491065229778}

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«Κατεβάζουν ρολά» οι οίκοι μόδας

Τα περισσότερα καταστήματα γνωστών εμπορικών οίκων στο κέντρο του Μιλάνου παρέμειναν κλειστά το απόγευμα της Δευτέρας, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων, καταστροφών και λεηλασιών.

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών και γραμματέας της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, βρέθηκε στην πλατεία Ντουόμο, όπου συνομίλησε με αστυνομικούς και καραμπινιέρους που βρίσκονταν στο σημείο για την αντιμετώπιση της έκρυθμης κατάστασης.

«Ήρθα για να χαιρετήσω τους άνδρες και τις γυναίκες των καραμπινιέρων και της αστυνομίας και να τους ευχαριστήσω για όσα κάνουν. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κάνουν λόγο για δύο διαδηλώσεις οι οποίες φέρεται να έχουν προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο στην πόλη Κόμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ανώνυμοι διοργανωτές, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να εξελιχθούν σε βίαια επεισόδια.

{https://x.com/visegrad24/status/2112247272411213987}

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Corriere della Sera», στη συνεδρίαση για ζητήματα δημόσιας τάξης, υπό την προεδρία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η έγκριση νέου νομοθετικού διατάγματος.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η διεύρυνση της δυνατότητας προληπτικής προσαγωγής, ώστε να αφορά και ανηλίκους, η λήψη πρόσθετων μέτρων κατά των συμμοριών νέων, καθώς και η απαγόρευση συμμετοχής σε συναθροίσεις για άτομα που έχουν προκαλέσει καταστροφές ή έχουν συμμετάσχει σε λεηλασίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται να αυξηθεί και ο αριθμός των στρατιωτών που συμμετέχουν στην επιχείρηση «Ασφαλείς Δρόμοι» στο Μιλάνο, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους.

{https://x.com/sotanews/status/2112113211969261760}

Πολλοί ανήλικοι ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ο απολογισμός των επεισοδίων περιλαμβάνει 32 συλλήψεις, ενώ 270 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Ταραχές σημειώθηκαν επίσης το πρωί της Δευτέρας έξω από το αστυνομικό τμήμα του Λενιάνο. Για 11 από τους συλληφθέντες ζητήθηκαν ποινές φυλάκισης, οι οποίες, ανάλογα με την υπόθεση, μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, συνολικά 271 άτομα οδηγήθηκαν στο αρχηγείο της αστυνομίας του Μιλάνου για τα επεισόδια της Κυριακής. Από αυτούς, οι 220 ήταν ανήλικοι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ιταλικών αρχών για τη συμμετοχή νέων στα περιστατικά βίας.