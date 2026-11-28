Συνεκπαιδευόμενοι του Αλέξανδρου Κετίκογλου καταγγέλλουν βυθίσεις και σωματική βία ως «τιμωρία» για την απώλεια μίας μπλούζας.

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες που αφορούν τις συνθήκες θανάτου του 21χρονου Αλέξανδρου Κετίκολγου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης των ΟΥΚ του ελληνικού στρατού σε πισίνα πριν από περίπου 2 χρόνια.

Νέες αποκαλύψεις για το περιστατικό που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία πριν από δύο χρόνια έφερε η εκπομπή «Φως στο τούνελ», το βράδυ της Παρασκευής (27/11). Τα ντοκουμέντα ρίχνουν περισσότερο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν για την υπόθεση οι μαρτυρίες των συνεκπαιδευόμενων του.

Ο 21χρονος έπεσε στην πισίνα με δεμένα τα χέρια στα πλαίσια άσκησης ενώ ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να του έκανε «πατητή» για πάνω από 20 λεπτά. Το «ζευγάρι» του Αλέξανδρου που ήταν μαζί του στην άσκηση υποστηρίζει πως ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος με αποτέλεσμα να ζητήσει από τον κατηγορούμενο να πέσει στην πισίνα για να τον βοηθήσει.

Εκείνος φέρεται να του αρνήθηκε τη βοήθεια και να προχώρησε σε ένα βίαιο καψόνι εις βάρος του. Νοσηλευτής που βρισκόταν στο σημείο χορήγησε οξυγόνο στον Αλέξανδρο και προειδοποίησε για κίνδυνο αν συνεχίσει την άσκηση. Όπως κατήγγειλε άλλος συμμαθητής, ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής φέρεται να υποστήριξε ότι ο νεαρός προσποιούταν με σκοπό να γλιτώσει την άσκηση και τότε προχώρησε στην ενέργεια του ναυαγοσωστικού πνιγμού.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει ο συμμαθητής του, στην περίπτωση του Αλέξανδρου η λεγόμενη «πατητή» ξεπέρασε τα 15 λεπτά.

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Όλο όσα έγιναν πριν το θανατηφόρο καψώνι

Άλλος μάρτυρας που ήταν τότε εκπαιδευόμενος του πολεμικού ναυτικού, και είχε μεταφερθεί συμμαθητές του από τον Πόρο στο στρατόπεδο του Σκαραμαγκά για προεκπαίδευση έδωσε μία «μαρτυρία - κλειδί» για το τι είχε προηγηθεί το βράδυ πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό.

«Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όλη την αναστάτωση που είχε προκληθεί γιατί τα ΟΥΚ είναι λίγο πιο πάνω από το στρατόπεδο του Κανελλόπουλου. Φύγανε κάποια παιδιά από την δική μου ομάδα, και βρεθήκαν στον χώρο που είναι τα ΟΥΚ. Και ένα από τα παιδιά πήρε για πλάκα μια μπλούζα τους που ήταν κρεμασμένη στα σχοινιά νομίζω, για να την δείξει στους φίλους του ότι έχει μπλούζα που γράφει ΟΥΚ».

«Άρχισε να κυκλοφορεί ότι το παιδί που του έλειπε η μπλούζα ήταν αυτό που του έγινε το καψόνι. Μάθαμε ότι από την στιγμή που την έχασε ήταν αρκετά εκνευρισμένος ο εκπαιδευτής του και τού έκανε τόσο έντονο καψόνι. Είναι τόσο σκληρή η εκπαίδευση τους που δεν δικαιολογείται να χάνει μια μπλούζα κάποιος και να μην ξέρει ποιος του την έκλεψε. Αυτός που έκλεψε την μπλούζα είχε τσακωθεί στον θάλαμο με έναν άλλον για το περιστατικό. Του έλεγε ‘τι έκανες; γιατί το έκανες; Θα βρούμε τον μπελά μας!», είπε στο MEGA ο μάρτυρας.