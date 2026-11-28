Τα μηνύματα του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με φόντο τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανοίγει τις εργασίες της συνεδρίασης στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

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«Επτά χρόνια τώρα, τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο με τέτοια ταχύτητα, ώστε έχουμε πια χάσει το λογαριασμό. Η αρπαχτή, το ρουσφέτι, ο νεποτισμός, έγιναν κανόνας! Η Δικαιοσύνη χειραγωγείται με τρόπο σκανδαλώδη. Το δημόσιο συμφέρον καταρρακώνεται» ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας για να προσθέσει:

«Και οι ανισότητες που όλα αυτά γεννούν έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο ρήγμα στην κοινωνία. Απέναντι σε αυτό το τσουνάμι κανείς και καμιά δεν μπορεί να μένει θεατής.Γιατί αν δεν το σταματήσουμε, οι ζημιές θα είναι ανεπανόρθωτες για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Για το αύριο της πατρίδας. Αυτό το αύριο της πατρίδας ήταν ο οδηγός μας τον περασμένο Μάη. Αυτό το δεν πάει άλλο! Που ακούγεται από στόμα σε στόμα, στις παρέες, στα σπίτια, στις πλατείες, στις γειτονιές. Ήταν και είναι το κίνητρό μας. Να βγούμε ξανά μπροστά! Για τη ζωή μας! Για τα παιδιά μας! Για την πατρίδα! Έτσι λοιπόν πριν από έξι μήνες ξεκινήσαμε όλες και όλοι μαζί το νέο ταξίδι της μάχης, της αντίστασης, της αλλαγής. Με την ΕΛ.Α.Σ Για την Ελλάδα! Το δίκιο και την αλλαγή».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε: «Σήμερα λοιπόν, έξι μήνες μετά, σας ζητώ να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε τι καταφέραμε ως εδώ. Να μετρήσουμε τα βήματα που κάναμε και τα βήματα που έχουμε μπροστά μας. Σε έξι μήνες καλύψαμε το κενό προοδευτικής διεξόδου σε ένα βαλτωμένο πολιτικό σύστημα. Αναδιατάξαμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Συσπειρώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κοινωνικές δυνάμεις, άτομα και συλλογικότητες.

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Με τη συλλογική μας δράση αναδείξαμε νέα πρόσωπα, που μπορεί να μη διαθέτουν -και δεν θέλουμε να αποκτήσουν- τα «προσόντα» των επαγγελματιών της εξουσίας, αλλά διαθέτουν κοινωνικές αναφορές, φρέσκο και συγκροτημένο λόγο, απόσταση από την αλαζονεία των γνωστών ιδιοκτητών της αλήθειας και της χώρας. Ανοίξαμε το σφραγισμένο παράθυρο της ελπίδας για να ξαναμπεί φρέσκος αέρας στα ελληνικά νοικοκυριά που ασφυκτιούν από την εξουθενωτική ακρίβεια, την παγωνιά των λογαριασμών του ρεύματος, τη βία των servicers, το καρτέλ των τραπεζών, την παράδοση του κοινωνικού κράτους σε ξένους και εγχώριους κερδοσκόπους. Αναδείξαμε το πρόβλημα της διαφθοράς, όχι μόνο ως ηθικό ζήτημα, αλλά και ως οικονομικό πρόβλημα. Γιατί το κόστος της διαφθοράς το βλέπουμε στο ράφι, στο λογαριασμό της ΔΕΗ, στα τραπεζικά μας δάνεια».