«Η λάσπη της δεξιάς χτες αφορούσε τον Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Χατζηγιαννάκη»

«Εκπλήσσομαι πάρα πολύ με την αντίδραση του κυρίου Χριστοδουλάκη, διότι δεν απέδωσα τίποτα επιλήψιμο στον ίδιο», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel και στον δημοσιογράφο Χρήστο Κυμπιζή. Αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ, στις υποθέσεις διαφθοράς της κυβέρνησης, στην εξεταστική για τα funds και στις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για τη στέγη.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι ο κ. Χριστοδουλάκης «μπορεί να βάλει και να ακούσει τη δήλωσή μου όσες φορές θέλει», καθώς είχε πει «το ακριβώς αντίθετο»: ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν έριξε λάσπη σε βάρος του.

Υπενθύμισε ότι το ίδιο ανέφερε και η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. της προηγούμενης ημέρας, την οποία «όφειλε να γνωρίζει» πριν από την ανάρτησή του: «Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς, μια λάσπη που χτες αφορούσε τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, σήμερα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και αύριο όποιον άλλον αισθανθούν ότι απειλεί τις μέρες της αφθονίας του συστήματος Μητσοτάκη».

Για το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει αν η στάση του οφείλεται σε προεκλογικούς λόγους ή σε άλλες σκοπιμότητες. Προειδοποίησε ωστόσο ότι «αυτή η πρακτική ενέχει τον κίνδυνο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής της χώρας» και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ «να το ξανασκεφτεί». «Κάποιος πρέπει να πει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι δικαστικός ο δρόμος για τον σοσιαλισμό, σύντροφοι», σημείωσε σκωπτικά. Το ερώτημα, όπως είπε, είναι αν, μετά από όλες τις επιθέσεις του κ. Ανδρουλάκη στον Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος επιδιώκει μια τέτοια πρακτική ή αν «ανοίγει με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο συνεργασίας με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία». Για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, θύμισε ότι το είπε ο κ. Σγουρός, προσθέτοντας ότι «δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι και το τι κάνουμε». Όπως είπε, αν κάποιος δηλώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, αλλά ακολουθεί την ίδια πρακτική αντιπερισπασμού με τη ΝΔ αντί να εστιάζει στη διαφθορά και την ακρίβεια, τότε έχει ευθύνη. Το «μπαράζ επιθέσεων» στον Αλέξη Τσίπρα, πρόσθεσε, «σηματοδοτεί μία πολιτική επιλογή, η οποία ενδεχομένως να υπονοεί το τι θα επιλέξει να κάνει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα».

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί τη ΝΔ για «ένα σκάνδαλο την ημέρα», απαρίθμησε: τα Τέμπη και την απόπειρα συγκάλυψης που οδήγησε στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δημοσιονομικές διορθώσεις, που επωμίζονται τελικά οι πολίτες, τους κλειστούς διαγωνισμούς, τις απευθείας αναθέσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμη και από εταιρείες με πρωτεύοντα ΚΑΔ ξενοδοχείων ημιδιαμονής.

Σημείωσε ότι δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τους κ.κ. Λιάκο, Μπεκίρη και Κουλκουδίνα, και αναρωτήθηκε γιατί ο τελευταίος πήρε επιχορήγηση 200.000 ευρώ από πόρους για τη στήριξη της αλιείας, τη στιγμή που οι ψαράδες αντιμετωπίζουν τόσες δυσκολίες. Για τον κ. Μπεκίρη, ζήτησε απαντήσεις για το ΦΕΚ διορισμού, το πόθεν έσχες, το πτυχίο και το καθεστώς λογοδοσίας του, καθώς και για τις καταγγελίες ως προς τους συγγενείς του. Σχολίασε ότι η μόνη απάντηση της κυβέρνησης ήταν πως ο ίδιος θα κινηθεί νομικά: «Αν λοιπόν η απάντηση σε κάθε ζήτημα που προβληματίζει τους πολίτες είναι ότι θα κινηθούν νομικά, να το ξέρουμε κι εμείς».

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Για την υπόθεση του κ. Λιάκου, χαρακτήρισε «απεγνωσμένο επικοινωνιακό πυροτέχνημα» της ΝΔ την προσπάθεια συμψηφισμού της με τη δραστηριότητα του κ. Χατζηγιαννάκη, ενός ελεύθερου επαγγελματία χωρίς κανένα αξίωμα. Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δύο αδελφές του κ. Λιάκου φέρεται να έλαβαν 1,66 εκατ. ευρώ, με την εκτόξευση των αναθέσεων στο γραφείο της μίας να συμπίπτει με την είσοδό του στη Βουλή. Η δεύτερη αδελφή, επιστημονική του συνεργάτιδα, έλαβε 256.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση. Πρόσθεσε ότι διαψεύδεται ο ισχυρισμός του κ. Λιάκου πως καμία ανάθεση δεν αφορά την εκλογική του περιφέρεια, αφού ανάθεση έδωσε και φορέας του Δήμου Μεγαρέων. Σημείωσε ότι η ΝΔ «εν μέρει» το αναγνώρισε: «Του πήραν την Τοπική Αυτοδιοίκηση». «Αυτού του είδους τα φαινόμενα δεν λύνονται με ημίμετρα», υπογράμμισε.

Για την εξεταστική για τα funds και τα κόκκινα δάνεια, τόνισε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν φοβάται τίποτα», γιατί υπάρχουν αλήθειες που «δεν περιμένουν καμία εξεταστική για να φωτιστούν». Η πρώτη κατοικία προστατευόταν σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα, έως ότου η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάργησε την προστασία με τον πτωχευτικό νόμο 4738/2020. Οι τιτλοποιήσεις δανείων ήρθαν με τον νόμο του 2003 και όχι το 2015: «Αν κάποιος έχει απορία, μπορεί να ρωτήσει τον κύριο Πάτση», που, όπως είπε, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην αγορά δανείων ήδη από το 2010. Ο Ν. 4354/2015 προέβλεπε, μεταξύ άλλων, απαγόρευση μεταβίβασης δανείων με εξασφάλιση πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, ενώ ο «Ηρακλής» του 2019, με εγγυήσεις 24 δισ. ευρώ, «άνοιξε τη λεωφόρο των μεταβιβάσεων». Το αποτέλεσμα είναι ρεκόρ πλειστηριασμών 25ετίας, με αύξηση 131% από το 2019 και 67.300 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς μόνο για το 2025. Ερωτώμενη για τυχόν κλήση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. σε εξεταστική σημείωσε, «θα έχει ενδιαφέρον σε προεκλογική περίοδο να πάμε με εξεταστική για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό...».

Για τη στέγη, επανέλαβε ότι η επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας «δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ.: αυστηρό πλαίσιο για τα funds και τους servicers, επαναγορά των απαιτήσεων για τους ευάλωτους δανειολήπτες ώστε η ρύθμιση να προσαρμόζεται στις ανάγκες τους, οριοθέτηση της αδειοδότησης των Airbnb, κατάργηση της Golden Visa για τα ακίνητα, πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων στις ζώνες υψηλής πίεσης, όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 40-50% του εισοδήματος, και 50.000 νέες στεγαστικές επιλογές μέσω ανακαινίσεων και νέων κατοικιών. Υπενθύμισε ακόμη ότι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το 70% με 74% των πολιτών θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Η ΝΔ, όπως είπε, αναθεωρεί διαρκώς τους στόχους της, από την αυτοδυναμία στο 30% και στη συνέχεια στο 25%. Ο «αδιαπραγμάτευτος στόχος» της ΕΛ.Α.Σ., όπως σημείωσε, είναι η εκλογική και στρατηγική νίκη επί της ΝΔ. Για τη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι θα εγκριθούν οι επιτροπές καταστατικού, θέσεων και προγράμματος για το ιδρυτικό συνέδριο και θα ανακοινωθεί πάνω από το 50% των ονομάτων των ψηφοδελτίων για την περιφέρεια.

Τέλος, η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε πώς: «Θέμα για τον κύριο Χατζηγιαννάκη δεν υπάρχει και δεν θα ξαναμπούμε ποτέ σε αυτή τη συζήτηση», σημείωσε, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκάλυψη «ενός ακόμη τεράστιου σκανδάλου», με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συλλήψεις για τη διασπάθιση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που επιβαρύνουν τους πολίτες και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη χώρα. «Δεν θα συμβάλουμε ακούσια σε αυτή την επιχείρηση συμψηφισμού. Ας το συζητήσουν μόνοι τους». ξεκαθαρίζοντας ότι για την ΕΛ.Α.Σ. η συζήτηση αυτή έχει ήδη λήξει.