Άγνωστο αν και που μπορεί να φθάσουν τυχόν εμπλοκές «γαλάζιων» αυτοδιοικητικών ή κυβερνητικών στελεχών.

Τον απόλυτο αιφνιδιασμό των τεσσάρων συλλήψεων που διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαδέχθηκε στο Μαξίμου η… απόλυτη σύγχυση για το βάθος και τις ουρές της υπόθεσης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Διότι κανείς μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε γνώση της δικογραφίας. Ούτε καν οι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι.

Το Μαξίμου προχωράει σε εσωτερική έρευνα

Στο Μαξίμου άμεσα έγινε μία πρώτη ενδοκυβερνητική διερεύνηση. Για να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποιο μεμπτό στοιχείο που να παραπέμπει σε πιθανή ανάμειξη υπουργών. «Από τη δική μας έρευνα δεν προκύπτει κάτι επί του παρόντος» λένε οι γνωρίζοντες. Χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να βάλουν το χέρι τους στη φωτιά καθώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τηρείται «σιγή ιχθύος». Με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Άκρως ανησυχητική» υπόθεση

Η υπόθεση κρίνεται από το Μαξίμου ως «άκρως ανησυχητική» δεδομένου ότι μόλις τώρα αρχίζει να ξετυλίγεται δικαστικά το κουβάρι της υπόθεσης. Τι είναι αυτό που γνωρίζει η κυβέρνηση και ανησυχεί τα μάλα;

Ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν, για παράδειγμα, στείλει δικογραφία στη βουλή σε βάρος κάποιου υπουργού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Κάτι τέτοιο θα σήμαινε συγκρότηση Εξεταστικής ή Προανακριτικής στη βουλή. Μία ατελείωτη παρέλαση υπουργών από τη βουλή και ένα δίμηνο αρνητικής δημοσιότητας για την κυβέρνηση. Είτε αποδειχθούν βάσιμες είτε αβάσιμες οι πιθανές κατηγορίες» παρατηρεί κυβερνητικό στέλεχος που περιγράφει την όλη εμπλοκή με τα σπιτάκια σαν «εφιάλτη διαρκείας» για την κυβέρνηση.

Βλέπουν προεκλογική «ομηρία»

Αλλά ακόμη και αν δεν σταλεί τώρα κάποια δικογραφία στη βουλή σε βάρος υπουργού, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Δηλαδή πολύ κοντά στις εκλογές. Απειλώντας να ξηλώσει όλο το προεκλογικό θετικό αφήγημα της κυβέρνησης.

Άγνωστη τυχόν εμπλοκή υπουργού ή «γαλάζιων» αυτοδιοικητικών

Ακόμη, όμως, και αν δεν υπάρχει εμπλοκή «γαλάζιου» υπουργού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες σε σειρά αυτοδιοίκητων προσώπων. Είτε πρόκειται για Περιφερειάρχες είτε για δημάρχους. Οι οποίοι, επίσης, στην πλειοψηφία τους ανήκουν ή προέρχονται από τη Ν.Δ. Δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός ακόμη «γαλάζιου» σκανδάλου. Που θα έρθει να επικαθίσει σε σειρά προηγούμενων σκανδάλων για τα οποία έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση. Και όλα αυτά παραμονές των εκλογών.

Ο φόβος να ξηλωθεί το κυβερνητικό… πουλόβερ προεκλογικά

Μία τέτοια εξέλιξη ξέρει το Μαξίμου ότι παραπέμπει απευθείας σε ξήλωμα της κυβέρνησης. Τουλάχιστον στα μάτια της κοινής γνώμης. Διότι οι όποιες προσπάθειες απαξίωσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - στα πρότυπα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - δεν θα αλλάξει το αίσθημα ηθικής απαξίωσης σε βάρος της κυβέρνησης.

Ζυγίζουν τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Και είναι γεγονός ότι οι πρώτες επιθετικές κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν προμηνύουν καλά μαντάτα για ότι ακολουθήσει. Διότι ο τρόπος που κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μία υπόθεση γνωστή στο Πανελλήνιο δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Όπως και τα αιφνιδιαστικά εντάλματα σύλληψης ανθρώπων που δύσκολα - υποστηρίζουν αξιωματούχοι της κυβέρνησης - θα έλεγε κανείς ότι κρίνονται ύποπτοι φυγής.

Οι προβληματισμοί

Η κυβέρνηση δεν σπεύδει να τοποθετηθεί για την ουσία της υπόθεσης «σπιτάκια ανακύκλωσης» και περιμένει. Πολλοί, όμως, κυβερνητικοί εκφράζουν βαθύ προβληματισμό για την τακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να συλλάβει τον γνωστό εκδότη Γ. Κουρτάκη με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, χωρίς να έχουν συλληφθεί οι φυσικοί αυτουργοί της διαφαινόμενης διασπάθισης ευρωπαϊκού χρήματος.

Στήριξη Αδ. Γεωργιάδη σε Γ. Κουρτάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πρώτος από όλη την κυβέρνηση βγήκε μπροστά και στήριξε τον Γ. Κουρτάκη. «Ως πολίτης φρίττω. Η προφυλάκιση παιδιά είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν γίνεται για πλάκα η προφυλάκιση» δήλωσε ο υπουργός Υγείας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Η κατηγορία είναι ότι με τα άρθρα του πίεζε για να αγοραστούν τα σπιτάκια και άρα έπαιρνε μίζα. Ποια είναι η μίζα; Η διαφήμιση που έβαζε στα σάιτ του. Όσοι έχουν βάλει διαφήμιση για τα σπιτάκια πρέπει να πάνε φυλακή»;

Κάποιοι βλέπουν «διάτρητο» κατηγορητήριο

Έτερος κυβερνητικός παράγοντας, με γνώση του κατηγορητηρίου, επιμένει ότι το κατηγορητήριο εναντίον του Γ. Κουρτάκη δεν στέκει. «Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη και απιστία χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ούτε για απάτη, ούτε για απιστία. Το να έχεις συνάψει ως επαγγελματίας δημοσιογράφος συμφωνία με μία εταιρία για να της κάνεις promotion και να πληρώνεσαι νόμιμα για τις υπηρεσίες σου είναι θεμιτό» σχολιάζει και προσθέτει: «Από πού προκύπτει ξέπλυμα σε νόμιμες συναλλαγές. Δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Αν δεν υπάρχει απάτη ή απιστία σε τι συνίσταται η εγκληματική οργάνωση»; καταλήγει και θέτει ζήτημα δημοκρατίας.

Στάση αναμονής από Μαξίμου

Το Μαξίμου επίσημα δεν έχει πάρει θέση. Και ενώ αρκετοί υιοθετούν τους παραπάνω προβληματισμούς, εκτιμούν ότι πρώτα πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

Σπεύδει να «κάψει» την υπόθεση ο Άδωνις

Στον αντίποδα ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε και σε ουσιαστική αξιολόγηση της υπόθεσης με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγνωρίζει τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ακυρώσει το πόρισμα (περί υπερκοστολόγησης) στο οποίο βασίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξει στο συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Έτσι, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η όποια κατηγορία εναντίον αυτοδιοικητικών προσώπων θα είναι έωλη.