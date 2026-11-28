Από τον «λυτρωτή» Τσίπρα στον «πολύ δυνατό παίκτη» Μητσοτάκη.

Ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας, ηθοποιός, Απόστολος Γκλέτσος αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικής μεταστροφής. Το 2024 ομολογούσε δημοσίως την προσωπολατρία του για τον Αλέξη Τσίπρα. Το 2025 τον παρουσίαζε ως τον άνθρωπο που θα λύτρωνε την ελληνική κοινωνία. Σήμερα αμφισβητεί την πολιτική του προοπτική και το ηθικό του πλεονέκτημα, ενώ αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι άλλαξε; Οι πολιτικές θέσεις του Τσίπρα, οι επιλογές των συνεργατών του ή οι προσδοκίες του ίδιου του Γκλέτσου από την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού;

Ο ίδιος επικαλείται συγκεκριμένες διαφωνίες και πολιτική απογοήτευση. Εκείνο, πάντως, που παραμένει αξιοσημείωτο είναι ότι ο άνθρωπος που τον Σεπτέμβριο του 2024 δεσμευόταν ότι δεν θα ασκούσε ποτέ κριτική στον Τσίπρα, σήμερα συγκαταλέγεται στους δριμείς επικριτές του και, παράλληλα, στους θαυμαστές του Μητσοτάκη.

Στελέχη της ΕΛΑΣ καλούν τη στήλη να αναζητήσει την εξήγηση της μεταστροφής σε αναπάντητες κλήσεις...

Α.