Ο Απόστολος Γκλέτσος στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου ο Απόστολος Γκλέτσος, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην ζωή του, την καριέρα του και την οικογένειά του, ενώ εστίασε ιδιαίτερα στην επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι ύστερα από περίπου 12 χρόνια.

Όπως εξήγησε το θέατρο και η υποκριτική είναι αυτό που αγαπά, ενώ είναι κάτι που επιδρά θετικά στην ψυχολογία του: «Το έχω τόσο ανάγκη, ψυχολογική. Είχα προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήμουν μπλεγμένος αλλού. Με την πολιτική, δε γινόταν. Η τελευταία φορά που έκανα θέατρο μπορεί να ήταν πριν από 12 χρόνια.

Τώρα ήθελα να γυρίσω στη δουλειά μου, στη δουλειά που αγαπώ, και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή».

Με αφορμή μάλιστα την συζήτηση, αναφέρθηκε στην παράσταση που πρωταγωνιστεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απόστολος Γκλέτσος: «Ήταν προσωπική μου ανάγκη να φύγω από την Αθήνα»

Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν του και στον τρόπο που ξεκίνησε η καριέρα του, εξήγησε ότι ο τελικός απολογισμός είναι θετικός, ενώ άρχισε σιγά – σιγά και ταυτόχρονα πολύ σύντομα να αποκτά τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του:

«Είναι μακρινό το παρελθόν, δεν μπορώ να θυμάμαι ακριβώς… Δεν μπορείς να είσαι ακριβής στο τί νιώθεις. Ο απολογισμός είναι θετικός… θα πέσει φωτιά και θα με κάψει. Κρατάω ανθρώπους, ανθρώπους, ανθρώπους, η γέννηση της κόρης μου. Μεγάλο ορόσημο. Τηρουμένων των αναλογιών τα έκανα όλα. Και στο κάτω – κάτω, ποιος ήμουν, τι ήμουν για να κάνω παραπάνω…».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας του: «Δεν καβάλησα γιατί ξεκινάω εγώ και ξεκινάνε μαζί μου και δύο ξαδέρφια μου. Ο ένας γίνεται πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και η άλλη, Ελευθερία Γκλέτσου, περνάει δεύτερη στην Ιατρική Πατρών και γίνεται χειρούργος ωριλά, οπότε… τι να καβαλήσω. Να πω εγώ ότι είμαι ηθοποιός. Ο ένας είναι πιλότος και η άλλη μπαίνει μέσα στα χειρουργεία; Μου τα έλεγε ο πατέρας μου… ηρεμήστε. Τόσο – όσο. Το μάζεψα τελείως όταν έφυγα και πήγα στην Στυλίδα».

Με αφορμή μάλιστα αυτό, αναφέρθηκε στην απόφασή του να φύγει από την Αθήνα: «Ήταν μία απόφαση ότι πάμε να κάνουμε κάτι σε άλλο πεδίο. Το ήθελα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να με περιορίσει κάτι, παρά μόνο ο ίδιος μου ο εαυτός».

Τέλος, αναφέρθηκε στην πατρότητα και στον ερχομό της κόρης του, εξηγώντας ότι το συναίσθημα τον έκανε πιο ευαίσθητο:

«Δεν άλλαξε ο κόσμος που βλέπω τις γυναίκες αποκτώντας κόρη. Ενδεχομένως να κατάλαβα πράγματα που δεν καταλάβαινα. Με έκανε πιο ευαίσθητο όμως… Με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν αλλάζει τόσο εύκολα…».

