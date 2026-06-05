Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η χρήση drones περιόρισαν γρήγορα τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Άλσος Βεΐκου.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο άλσος Βεΐκου, με την Πυροσβεστική να αντιδρά άμεσα με επίγεια και ενάερια μέσα.

Οι αρχές ταυτοποίησαν ως υπαίτιο ένα μελισσοκόμο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρα κατά το κάπνισμα των κυψελών.

Σημειώνεται πως στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ, ενώ πλέον αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε βίντεο-ντοκουμέντο που τον καταγράφει να απομακρύνεται από το σημείο, αλλά και η ζωντανή εικόνα από drone που στάλθηκε στο Επιχειρησιακό Κέντρο Ασφαλείας στο Μαρούσι.

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Το περιστατικό εντάσσεται στους εντατικούς ελέγχους του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο από τις αρχές του έτους έχει προχωρήσει σε 69 συλλήψεις και 393 πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 367.000 ευρώ για παραβιάσεις της νομοθεσίας.