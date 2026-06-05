Η αποτίμηση των θεμάτων απο τους εκπαιδευτικούς του Φροντιστηρίου ΜΕΘΟΔΙΚΟ - Ποια σημεία χρήζουν προσοχής.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμάτων των Πανελληνίων 2026 στην Πληροφορική, το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση της φετινής θεματολογίας. Συμφωνα με το σχολιασμό τα θέματα χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας και κινούνται στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών. Η θεωρία του Θέματος Α κρίνεται εύκολη και αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συγκεντρώσουν σημαντικές μονάδες χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το Θέμα Β χαρακτηρίζεται αρκετά εύκολο, ωστόσο απαιτείται προσοχή στο ερώτημα Β3, το οποίο ενδέχεται να λειτουργήσει ως σημείο λεπτομέρειας για τους μαθητές.

Πιο απαιτητικό σε σχέση με τα υπόλοιπα θεωρείται το Θέμα Γ, το οποίο ξεχωρίζει ως το δυσκολότερο του διαγωνίσματος, χωρίς όμως να αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Το Θέμα Δ, το οποίο αφορά επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, είναι το εκτενέστερο και απαιτεί υπομονή και σωστή διαχείριση χρόνου. Παρά τη δομή του, περιλαμβάνει βατά ερωτήματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια. Συνολικά, η εικόνα των θεμάτων θεωρείται ισορροπημένη, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και δυνατότητα διάκρισης για τους πιο καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Απαιτητικό το Θέμα Γ: Ο σχολιασμός από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής είναι μέτριας δυσκολίας στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά. Η θεωρία στο Θέμα Α κρίνεται εύκολη. Το θέμα Β κρίνεται αρκετά εύκολο, αν και χρειάζεται προσοχή στο ερώτημα Β3. Το τρίτο θέμα, είναι το πιο απαιτητικό συγκριτικά με τα προβλήματα που τέθηκαν, αλλά δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Τέλος, στο τέταρτο θέμα που έξετάζεται η επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, έχει τη μεγαλύτερη έκταση, απαιτεί υπομονή, αλλά έχει βατά ερωτήματα και οι

περισσότεροι υποψηφιοι θα ανταποκριθούν με επάρκεια.