Ο άνδρας ήταν «επιθετικός και ταραχοποιός» κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον θάνατο επιβάτη σε πτήση της Jet2 - από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - ο οποίος φέρεται να ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μάντσεστερ (GMP) επιβεβαίωσε τον θάνατο του άνδρα, ηλικίας 30 ετών.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Λάρνακα αργά την περασμένη Κυριακή και προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, διερευνώνται αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας ήταν «επιθετικός και ταραχοποιός» κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Ερευνα μετά την εμπλοκή αστυνομικών

Εκπρόσωπος της GMP ανέφερε ότι, όταν αστυνομικοί εισήλθαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση, βρήκαν τον άνδρα σε σοβαρή κατάσταση. Επειδή ο θάνατος επήλθε μετά από επαφή με αστυνομικούς, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Independent Office for Police Conduct (IOPC), τον ανεξάρτητο φορέα εποπτείας της αστυνομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το IOPC εξετάζει ανεξάρτητα τον θάνατο όταν αυτός συνδέεται με εμπλοκή αστυνομικών.

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Σε προηγούμενη ανακοίνωση, πριν γίνει γνωστός ο θάνατος, η GMP είχε αναφέρει ότι οι αρχές κλήθηκαν για περιστατικό εν πτήσει, όπου επιβάτης και πλήρωμα είχαν δεχθεί επιθετική συμπεριφορά. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο αεροσκάφος, εντόπισαν άνδρα που είχε ήδη ακινητοποιηθεί και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος παρείχαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) πριν τον μεταφέρουν εκτός αεροσκάφους. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Η Jet2 αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό μετά την επιβεβαίωση του θανάτου. Σε προηγούμενη δήλωσή της είχε αναφέρει ότι η πτήση LS966 ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης λόγω «περιστατικού με ταραχοποιό επιβάτη», προσθέτοντας ότι ένας επιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από Guardian