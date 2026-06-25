Τα αποτελέσματα πανελληνίων 2026 ανακοινώθηκαν και στα σχολεία και εστάλησαν SMS και πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για τους υποψηφίους στον υπολογισμό των μορίων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πανελληνίων 2026, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους για κάθε Σχολή ή Τμήμα που τους ενδιαφέρει.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας που έχει ορίσει κάθε Τμήμα για τα συγκεκριμένα μαθήματα.

Συγκεκριμένα:

Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος.

Τα αποτελέσματα αθροίζονται.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, δίνοντας τα μόρια εισαγωγής για το συγκεκριμένο Τμήμα.

Επειδή οι συντελεστές βαρύτητας διαφέρουν από Τμήμα σε Τμήμα, ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τη Σχολή που επιλέγει στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού μορίων, όπου οι μαθητές μπορούν να εισαγάγουν τις βαθμολογίες τους και να δουν αυτόματα τα μόριά τους για όλα τα Τμήματα του Επιστημονικού Πεδίου τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), καθώς αυτές καθορίζουν σε ποια Τμήματα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση.