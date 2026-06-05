Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης για την απαλλαγή του συνδικαλιστή Κώστας Ανεστίδης.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολίασε την απαλλαγή του συνδικαλιστή Κώστας Ανεστίδης από τις κατηγορίες για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, ο κ. Ανεστίδης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως συνδικαλιστή προερχόμενο από τον χώρο της Νέα Δημοκρατία, απαλλάχθηκε από τις σχετικές κατηγορίες με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο συνδικαλιστής είχε στο παρελθόν «διασυρθεί δημόσια» μέσω διαρροών που, όπως αναφέρει, προέρχονταν από κυβερνητικές πηγές κατά την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, επειδή αντιτασσόταν στην κυβερνητική πολιτική.

Ο κ. Ζαχαριάδης κάνει λόγο για «καθεστωτικές συμπεριφορές» και υποστηρίζει ότι τέτοιες πρακτικές χρησιμοποιούνται με στόχο την άσκηση πίεσης και την κάμψη κοινωνικών αγώνων και διεκδικήσεων, καλώντας να μην λησμονούνται τα συγκεκριμένα περιστατικά στον δημόσιο διάλογο.

{https://x.com/CZachariadis/status/2062781627894214820}