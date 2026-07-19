Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, οι εργαζόμενοι καλούν τους πολίτες να στηρίξουν την κινητοποίησή τους.

Στάση εργασίας πραγματοποιούν απόψε οι διανομείς, επιλέγοντας συμβολικά τη χρονική στιγμή του τελικού του Μουντιάλ 2026, προκειμένου να αναδείξουν τα ζητήματα ασφάλειας και εργασιακών συνθηκών που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, οι εργαζόμενοι καλούν τους πολίτες να στηρίξουν την κινητοποίησή τους, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε παραγγελία βρίσκεται ένας άνθρωπος που εργάζεται υπό δύσκολες και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες.

Σε ανάρτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Απόψε, την ώρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βλέπουμε τον αγώνα και στηρίζουμε τη στάση εργασίας των διανομέων της e-food και της Wolt. Πίσω από κάθε παραγγελία υπάρχει ένας άνθρωπος που εκτίθεται καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον θάνατο του 20χρονου διανομέα στη λεωφόρο Μεσογείων, ένα περιστατικό που επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο. «Η τραγική απώλεια του 20χρονου διανομέα στη λεωφόρο Μεσογείων μάς υπενθύμισε, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, τι σημαίνει να φεύγεις από το σπίτι σου για δουλειά και να μην επιστρέφεις».

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid02N7DLbf4y5YzVKJ4mRs2ptn6ujYPKUrhjsdUkp84UFbrvnMMJ1AD7oUUGisC4zd1l}

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Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη:

«Απόψε, την ώρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βλέπουμε τον αγώνα και στηρίζουμε τη στάση εργασίας των διανομέων της e-food και της Wolt.

Πίσω από κάθε παραγγελία υπάρχει ένας άνθρωπος που εκτίθεται καθημερινά σε σοβαρούς κινδύνους.

Η τραγική απώλεια του 20χρονου διανομέα στη λεωφόρο Μεσογείων μας υπενθύμισε, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, τι σημαίνει να φεύγεις από το σπίτι σου για δουλειά και να μην επιστρέφεις.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν το αυτονόητο!

Στεκόμαστε στο πλευρό τους.

Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων είναι υπόθεση όλων μας».