Η στάση εργασίας των διανομέων έχει προγραμματιστεί για σήμερα, μια ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση λόγω του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με βασικό σύνθημα «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες Wolt και efood κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας στάση εργασίας σήμερα Κυριακή (19/07) από τις 19:00 έως τις 24:00, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, Συλλογικές Συμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους διανομείς.

Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 19:30, έξω από τα KFC στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων αποτελεί η υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των διανομέων, οι οποίοι, όπως καταγγέλλουν, εργάζονται καθημερινά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και πολλές φορές επικίνδυνες συνθήκες. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιβαρύνονται ακόμη και με το κόστος του απαραίτητου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ενώ καταγγέλλουν ελλείψεις στις υποδομές και στα μέτρα πρόληψης.

«Για την εργοδοσία υπάρχουν χρήματα για επενδύσεις και επέκταση, όχι όμως για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων «Wolt» Αττικής. Ειδικά για τις συνθήκες δουλειάς, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τα ΜΑΠ, ενώ στα ετοιμόρροπα γραφεία και μάρκετ, η εργοδοσία παίρνει μέτρα με ...προειδοποιητικές αφίσες ατομικής ευθύνης!

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση καλεί η «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) στο Σωματείο Εργαζομένων «e-food», επισημαίνοντας ότι καμία κατάκτηση δεν αποσπάται μέσω θεσμικών διαδικασιών και πίσω από κλειστές πόρτες: «Η δύναμη των εργαζομένων (...) βρίσκεται στην οργάνωση, στη συλλογική δράση, στη συμμετοχή στο Σωματείο και στις κινητοποιήσεις».

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Αντίστοιχο κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας απευθύνει και το Σωματείο Εργαζομένων e-food Λάρισας, οργανώνοντας παράλληλα συγκέντρωση στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Στην Αγία Παρασκευή, σημείο όπου τα ξημερώματα της Τετάρτης άφησε την τελευταία του πνοή στο μεροκάματο 20χρονος ντελιβεράς της «Wolt», βρέθηκαν οι συνάδελφοί του μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση.

Με πανό αλλά και εξορμήσεις στους διανομείς των καταστημάτων της περιοχής έστειλαν σαφές μήνυμα πως «Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 20χρονου διανομέα, η «Ταξική Ενότητα» στο Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) τονίζει ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα.

«Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και εργοδοσία μιλούν για "σύγχρονη οικονομία", "ευελιξία" και "καινοτομία". Οι πλατφόρμες διαφημίζουν συνεργασίες για "υπεύθυνες μετακινήσεις" και προγράμματα "οδικής ασφάλειας", επιχειρώντας να μεταθέσουν την ευθύνη των εργατικών "ατυχημάτων" στους ίδιους τους εργαζόμενους και να αποκρύψουν τον πραγματικό ένοχο: Την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή μας για την αύξηση της κερδοφορίας», επισημαίνει στην ανακοίνωση. Και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Κυριακή και στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα KFC Αμπελοκήπων.