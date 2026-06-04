Η δήλωση του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο ενδεχόμενο μεταγραφής από την ΕΡΤ και την αποχώρηση από το «Στούντιο 4».

Μια έντονη φημολογία υπάρχει γύρω από την εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» και το ενδεχόμενο της τηλεοπτικής μεταγραφής του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

Σε σχετικά ρεπορτάζ έχει αναφερθεί ότι το τηλεοπτικό δίδυμο έχει κλειδώσει τη συνεργασία του με νέο σταθμό, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες.

Το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κλίθηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

«Στις φήμες δεν απαντάω τίποτα! Λέω απλώς ότι είναι ακόμη νωρίς, θα πρέπει να τελειώσει η εκπομπή για να μπορώ να μιλήσω και εγώ. Ακούω πολλά. Ακούω μέχρι και ονόματα εκπομπών, πώς θα είναι, σκαλέτα… Αν αρχίσει να απαντάς σε όλα αυτά… Θα έρθει το τέλος του μήνα, θα μπορώ να πω και εγώ περισσότερα, και δεν είναι κομψό, να είσαι στον αέρα ενός άλλου καναλιού και να λες τέτοια πράγματα».

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Στην ερώτηση για το αν ρισκάρει επαγγελματικά, απάντησε: «Δεν θα ρισκάρω εύκολα, όχι ότι δεν θα ρισκάρω, αλλά όχι εύκολα…».