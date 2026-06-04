Η νέα δραματική σειρά που έρχεται στο Mega!

Δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια. Μία γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους. Κι ένα ένοχο παρελθόν που δεν έμεινε ποτέ πραγματικά «θαμμένο». Η νέα δραματική σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Βασισμένα στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη και με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» αφηγούνται μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές.

Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη.

Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό.

Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Σε έναν κόσμο όπου η τιμή, η οικογένεια και οι άγραφοι νόμοι καθορίζουν τις ζωές των ηρώων, κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, από αυτό που είναι γραμμένο.

Έρωτας, προδοσία, ενοχές και οικογενειακά μυστικά έρχονται στα «Δυο μαύρα πουκάμισα», στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας.

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Στον ρόλο της Σοφίας η Ελένη Γερασιμίδου

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Σοφία Αγγελικοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Ναταλία Θανάσα κ.α.

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».