Το χιουμοριστικό στιγμιότυπο της Μαρίας Μπεκατώρου με την Υβόννη Μπόσνιακ.

Μία στενή φιλία φαίνεται να ενώνει την Μαρία Μπεκατώρου και την Υβόννη Μπόσνιακ, με τις δύο γυναίκες να αναρτούν συχνά στα social media βίντεο με χιουμοριστικό περιεχόμενο.

Αυτή τη φορά, οι δύο γυναίκες ετοιμάστηκαν να πάνε σε πάρτι μασκέ, ωστόσο μία από τις δύο κάτι δεν κατάλαβε καλά.

Στην κοινή ανάρτηση που έκαναν τη Δευτέρα 20 Απριλίου, η Μαρία Μπεκατώρου, εμφανώς ξαφνιασμένη από την εμφάνιση της φίλης της, αποκρίθηκε:

«Βρε Υβόννη είπαμε ότι πάμε σε πάρτι μασκέ αλλά δεν περίμενα δω μπροστά μου αυτό…», και αμέσως μετά γυρίζει την κάμερα προς το μέρος της Υβόννης Μπόσνιακ η οποία ήταν πλήρως μεταμφιεσμένη και ντυμένη στα… πορτοκαλί.

Από την πλευρά της η Υβόννη Μπόσνιακ σχολίασε: «Και τώρα τι θα κάνουμε; Όταν μου λένε ότι πάμε σε πάρτι, εγώ θα ντυθώ, θέλω να περνάω καλά», με την γνωστή παρουσιάστρια να απαντά:

«Δε ξέρω τι θα κάνεις, αλλά η θεματολογία του πάρτι δεν είναι αυτή… Εγώ σε αυτό το πάρτι δεν σε πάω».

Παρ’ όλα αυτά εκείνη, έβαλε μπρος το αυτοκίνητο και οι δύο φίλες ξεκίνησαν την πορεία τους προς το πάρτι.

