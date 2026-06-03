Μία γευστική της εμπειρία μοιράστηκε στον αέρα του «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου.

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε στο πλατό του «The Chase» τους νέους της παίκτες προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο δυνατό χρηματικό ποσό.

Η ίδια ωστόσο ήταν εκείνη που σήμερα «έκλεψε» της εντυπώσεις όταν μοιράστηκε με τον «Αδέκαστο» και τους παίκτες μία προσωπική, γευστική της εμπειρία.

Αφορμή στάθηκε μία ερώτηση του παιχνιδιού, η οποία αφορούσε παραδοσιακό φαγητό της Βόρειας Αμερικής, γνωστό με την ονομασία: «Rocky Mountain Oysters».

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έδειξε να εκπλήσσεται με την απάντηση, ενώ μόλις ο Chaser έδωσε την εξήγησή του, εκείνη πήρε το λόγο για να περιγράψει την δική της εμπειρία:

«Είμαι στο Τορίνο. Πάμε σε ένα εστιατόρια, περίφημο στην περιοχή, και είχε μπουφέ με διάφορα εδέσματα. Βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή είναι και λίγο ασπριδερό, ότι είναι αυτό το λουκάνικο το γερμανικό που μου αρέσει και γράφει εκεί την ονομασία… Δεν έδωσα καμία σημασία. Προσέξτε τώρα, επειδή εγώ δεν μπορώ να ανακατεύω πολλά στους μπουφέδες, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλάτες να φάω. Να σας πω την επίγευση; Ήταν πικρό. Ήταν μία εμπειρία… Θα ξέρατε πώς είναι αν εγώ δεν είχα δοκιμάσει;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dizkbhreqj4h?integrationId=40599y14juihe6ly}