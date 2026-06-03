Με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Κρατερός Κατσούλης τον Άγγελο Αντωνόπουλο.

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, αφήνοντας το δικό του στίγμα στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο.

Η είδηση για τον θάνατο του ηθοποιού έγινε γνωστή λίγη ώρα μετά από την κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο της Ευβοίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική το 1961 και πολύ σύντομα άρχισε να συνεργάζεται με την Φίνος Φιλμ, συμμετέχοντας σε μία σειρά από τα πιο εμβληματικά δράματα της εποχής.

Για χρόνια περίπου 35 χρόνια υπήρξε δάσκαλο στην Σχολή Θεοδοσιάδη και στο Ωδείο Αθηνών, ενώ ανάμεσα από στους μαθητές του φαίνεται να ήταν και ο Κρατερός Κατσούλης.

Ο ηθοποιός, λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του συνοδεύοντάς την με ένα μακροσκελές κείμενο:

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«Δάσκαλε… χρόνια φοβάμαι αυτή τη μέρα. Αυτήν που θα διαβάσω ότι φεύγεις . Και πως όχι; Κανείς δεν είναι για πάντα … Κι όμως, κάποιους, κάπως μας άγγιξες με έναν τρόπο που συνδιαμόρφωσες καθοριστικά, τη σκέψη μας, την αντίληψη μας, τη ματιά μας. Το ασίγαστο πάθος, η επιμονή, η απαίτηση στην ακρίβεια και την ειλικρίνεια της παρουσίας μας στη υποκριτική που απαιτούσες από εμάς, ήταν τα δώρα σου . Γενναιόδωρος, αυστηρός, βαθιά συναισθηματικός, κλειστός μα και εκρηκτικός , φορές να μοιάζεις ακόμα και αντιφατικός στη άγουρη τότε ψυχή και μυαλό μας, περήφανος, αγέρωχος, με αληθινή αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές σου. Εκρηκτική και συνάμα ήμερη δύναμη υποστήριξης,στα πρώτα μας βήματα στο μαγικό κόσμου του θεάτρου, του λόγου, της ανάγνωσης, της πρώτης και αρχικής συνειδητοποίησης των συναισθημάτων μας, της σύνδεσης…»

{https://www.instagram.com/p/DZIBB8moT40/?hl=el}

«Παρομοίαζες, όπως συνήθιζες να μας λες την όλη διαδικασία της υποκριτικής, σαν ψυχικές καταδύσεις… Πάντα παρόν. Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου. Ό,τι μου έμαθες, το θυμάμαι έκτοτε, υπάρχει μέσα μου και το συνεχίζω στους επόμενους. Σε Ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου. Καλό ταξίδι στο φως, με ευλογία και πολλή αγάπη»