Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Το αφιέρωμα από τη Φίνος Φιλμ.

Σε ηλικία 94 των έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή λίγη ώρα μετά από την κηδεία του που πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο της Ευβοίας.

Από το 1961 και την πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σανίδι και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Η συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ, ξεκίνησε περίπου τρία χρόνια αργότερα, το 1964, συμμετέχοντας σε μερικές από τις πιο γνωστές ασπρόμαυρες δραματικές ταινίες.

Η εταιρεία παραγωγής, το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο ηθοποιό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και με πλάνα από το αρχείο της.

{https://www.instagram.com/p/DZHwYnGGO6i/?hl=el}

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Στην ανάρτησή της, αναφέρει: «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία «Ένας Μεγάλος Έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα «παιδί» της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».