Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πρωταγωνίστησε ως συνταγματάρχης Βαρτάνης στην τηλεοπτική σειρά - φαινόμενο «Ο Άγνωστος Πόλεμος».

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση με την τηλεοπτική σειρά Ο Άγνωστος Πόλεμος.



Η ασπρόμαυρη πολεμική-κατασκοπευτική τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από την ΥΕΝΕΔ την περίοδο 1971-74, καθηλώνοντας χιλιάδες θεατές μπροστά στη μικρή οθόνη για να δουν τις ιστορίες του Νίκου Φώσκολου.

Η πλοκή των 226 επεισοδίων διαδραματίζεται την περίδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σε σενάριο του Φώσκολου και σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομύτη ο οποίος τότε έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Ο Άγνωστος πόλεμος αποτελεί, σύμφωνα με τον δημιουργό του, μια διασκευή -σεναριακά- του Κοντσέρτο για πολυβόλα.



Στον Άγνωστο Πόλεμο, ο Αντωνόπουλος πρωταγωνίστησε ως συνταγματάρχης Βαρτάνης, στους τρεις -από τους πέντε- κύκλους της σειράς, πλαισιωμένος από γνωστούς ηθοποιούς όπως οι: Γκέλυ Μαυροπούλου, Μιράντα Κουνελάκη, Γιώργος Σίσκος, Γιώργος Τζώρτζης, Τίμος Περλέγκας, Θόδωρος Έξαρχος, Ντίνος Καρύδης, Σμαρούλα Γιούλη, Βασίλης Διαμαντόπουλος και άλλοι.

{https://youtu.be/OE-nCiOqa2k?si=y-Bd11gNZqsrDq61}

Η σειρά αποτελούνταν από υποθέσεις αντικατασκοπείας στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τις οποίες αναλάμβανε ο κεντρικός ήρωας συνταγματάρχης Βαρτάνης, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο αντικατασκοπείας και είναι επικεφαλής μιας επιτροπής που ανακρίνει και ερευνά για τις κινήσεις των κατασκόπων του Άξονα.

Η σειρά γρήγορα αναδείχτηκε σε πραγματικό τηλεοπτικό φαινόμενο, σαρώνοντας τις τηλεθεάσεις γράφοντας ιστορία στην ελληνική τηλεόραση με ποσοστό 83%. Άνθρωποι που έζησαν εκείνη την εποχή της δεκαετίας του '70 πολύ συχνά λένε ότι όταν παιζόταν η σειρά, οι δρόμοι, οι εκκλησίες, τα μαγαζιά της Αθήνας ερήμωναν από κόσμο, ενώ θέατρα και κινηματογράφοι κατέβαζαν ρολό της ημέρα προβολής της!



Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως συνταγματάρχης Διαγόρας Βαρτάνης αναδείχτηκε σε τηλεοπτικό είδωλο, ο ίδιος είχε πει στη lifo: «Άρχισαν οι προβολές και μετά από 4-5 εβδομάδες, μια Κυριακή, βγαίνω στη σκηνή και χαλάει ο κόσμος. Πέταγαν γαρδένιες, σαν να ήμασταν στα μπουζούκια. Αυτό που ακολούθησε τα επόμενα τρία χρόνια ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Σταματούσαν τα πάντα για να δουν τη σειρά. Στους Χαιρετισμούς ο παπάς δεν έβρισκε εκκλησίασμα. Ήταν πολλή μεγάλη επιτυχία».



Το remake της σειράς



Το 1987, ένα remake της σειράς γυρίστηκε από τον Νίκο Φώσκολο, ως βιντεοπαραγωγή, πάλι με τον Άγγελο Αντωνόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο ρόλο της Χριστίνας Ψάχου έπαιξε αρχικά η Μαρία Αλιφέρη και στη συνέχεια η Τόνια Καζιάνη.

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{https://youtu.be/3w5eReYh7nc?si=K5ywLio7flsrgHKH}

Η παραγωγή αυτή προβλήθηκε ως σίριαλ το 1990 στον ΑΝΤ1, σε επτά ημίωρα επεισόδια, και μάλιστα ήταν η πρώτη σειρά που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 1990. Επαναπροβλήθηκε το 1995 από το New Channel.



Δυστυχώς και αυτή η σειρά δεν διασώζεται στο Αρχείο της ΕΡΤ, καθώς η μαγνητική ταινία πάνω στην οποία γυρίστηκαν οι πρώτες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, εκείνη την εποχή, ξαναχρησιμοποιήθηκε αργότερα ή καταστράφηκε λόγω κακής συντήρησης.