«Είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν δικαιώνεται η επιλογή σου όσον αφορά την πορεία που έχεις διαγράψει. Κι όταν δικαιώνεται η επιλογή σου, σημαίνει ότι φτάνεις κάπου, όπου αποχαιρετάς αυτό το ταξίδι πλήρης, ευδαίμων! Κι αυτό έχει σημασία».

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς και μια από τις πιο ευγενικές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου που εκτός από το ταλέντο, διακρίθηκε επίσης για την επιβλητική του παρουσία και την έντονη εκφραστικότητα του.



Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπηρέτησε με συνέπεια το δραματικό ρεπερτόριο τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο, παίζοντας δίπλα σε σπουδαίους πρωταγωνιστές



Γεννημένος στις 16 Ιανουρίου του 1932 στον Πειραιά, σπούδασε στη σχολή του Κάρολου Κουν, από την οποία αποφοίτησε το 1963.

Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο ήταν το 1961, στο έργο «Η άνοδος του Αρθούρου Ούι» του Μπρεχτ. Τη δεκαετία του ΄70 συνεργάστηκε επιτυχώς με πολλούς θεατρικούς θιάσους. Έχει λάβει μέρος σε πολλές παραστάσεις, κυριότερες των οποίων οι «Ερωτας των τεσσάρων συνταγματαρχών» του Ουστίνοφ, «Ο Γλάρος» του Τσέχωφ, «Τοβάριτς» του Ζακ ντε Βαλ, και «Ιούλιος Καίσαρ» του Σαίξπηρ.

{https://youtu.be/UpQt8YsMHLc?si=4HY-gI6yOsuCOo1p}

Υπήρξε για 35 χρόνια και δάσκαλος στην Σχολή Θεοδοσιάδη και στο Ωδείο Αθηνών, μια δουλειά που αγάπησε πολύ.

{https://youtu.be/c6umkENL6_g?si=xnXRnus1-ADa5Dj4}

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Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του το 1964, στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Ένας Μεγάλος Έρωτας» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησε μία επιτυχημένη συνεργασία με τον Φίνο με απολογισμό 16 ταινίες, όλες δράματα, με εξαίρεση το «Δεσποινίς Διευθυντής».

Οι περισσότερες από αυτές σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία όπως: «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», «Ορατότης Μηδέν», «Παπαφλέσσας», «Οι Γενναίοι Πεθαίνουν Δυο Φορές», «Οι Σφαίρες δεν Γυρίζουν Πίσω» κ.α.

{https://youtu.be/yMjVEwAeLVI?si=YgS9-lHtb2lQfmtY}

Συνολικά έπαιξε σε 47 ελληνικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, και οι συμμετοχές του, ακόμα και σε δεύτερους ρόλους ήταν πάντα ουσιαστικές.

Το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε με την ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά «Ο Άγνωστος Πόλεμος» του Νίκου Φώσκολου, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, και συνέβαλε στην μεγάλη απήχηση της σειράς. Άλλες γνωστές σειρές στις οποίες είχε σημαντικούς ρόλους, είναι οι «Πανθέοι» και «Τα παιδιά της Νιόβης».

{https://youtu.be/EgVrd_p_lW0?si=l_9hTbv07lXE_RkS}

Επίσης, είχε εκδώσει τα μυθιστορήματα «Οι Επιβάτες του Φεγγαριού» και «Μη Μιλάς Πατέρα, έχεις Πεθάνει», καθώς και μία ποιητική συλλογή «Αφύλαχτη Διάβαση».



Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά λίγη ώρα μετά την κηδεία του.

{https://youtu.be/SOtmJbwAHb8?si=pz8VVf3pGdkLJXj1}



*Με πληροφορίες από τη Φίνος Φιλμ