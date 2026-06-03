Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά λίγη ώρα μετά την κηδεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η κηδεία έγινε στην Κάρυστο Ευβοίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου το πρωί της Τετάρτης (3.6.26).

Στην κηδεία βρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι του τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάρυστο που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος επιθυμούσε να θαφτεί στην Κάρυστο.

Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί στην Κάρυστο.