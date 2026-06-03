Το στιγμιότυπο του Άγγελου Αντωνόπουλου από την πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτηση».

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή λίγη ώρα μετά από την κηδεία του, που πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο της Ευβοίας.

Ο σπουδαίος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καριέρας του άφησε το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο και τον ελληνικό, ασπρόμαυρο κινηματογράφο, με ορισμένες του εμφανίσεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα «ζωντανές» στις μνήμες των θεατών.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, η Φίνος Φιλμ, με την οποία η συνεργασία του ξεκίνησε το 1964, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με ένα ιδιαίτερο βίντεο – αφιέρωμα.

Αντίστοιχα, μέσα από το λογαριασμό του Instagram Studio Kleisthenis, o Κλεισθένης Δασκαλάκος, ανήρτησε ένα στιγμιότυπο από το 1972.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Άγγελο Αντωνόπουλο στο πλευρό της Έλενας Ναθαναήλ και τον σκηνοθέτη Ερρίκο Ανδρέου, στον κινηματογράφο Απόλλων, κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Αναζήτηση».

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{https://www.instagram.com/p/DZH2fgbMswh/}

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Καλό ταξίδι στον υπέροχο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε στη πρεμιέρα της ταινίας Αναζήτησης μαζί με την συμπρωταγωνίστρια του Έλενα Ναθαναήλ και το σκηνοθέτη τους Ερρίκο Ανδρέου, στον κινηματογράφο Απόλλων στις 6-11-1972».