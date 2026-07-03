«Αποχαιρέτησαν» τον Βασίλη Λεβέντη.

Το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη είπαν σήμερα, Παρασκευή, συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες του.

Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε την περασμένη Τρίτη (1/7) σε ηλικία 75 ετών. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία.

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Ο Βασίλης Λεβέντης, γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη. Ήταν πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ με το οποίο διαφώνησε το 1981. Την επόμενη χρονιά ήταν υποψήφιος δήμαρχος Πειραιωτών, το 1984 συμμετείχε στις ευρωεκλογές με το Οικολογικό Κόμμα και το 1986 διεκδίκησε τη δημαρχία της Αθήνας.

Τον Ιούνιο του 1989 συνεργάστηκε με τη ΝΔ χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1990 δημιούργησε τον τηλεοπτικό σταθμό «Κανάλι 67» (μετέπειτα «Κανάλι 40» και Extra Channel). Το 1992, ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, η οποία μπήκε στη Βουλή το 2015 και ο ίδιος κατέλαβε την έδρα της Β΄ Αθηνών (20/09/2015 – 11/06/2019).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ