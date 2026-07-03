«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;» διερωτάται ο κ. Σαμαράς ανεβάζοντας κατακόρυφα την πίεση προς την κυβέρνηση.

Αιχμηρή δήλωση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, θέτοντας δημόσια ερωτήματα για τη διατήρηση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας κ. Θάνου Ντόκου στη θέση του μετά τη δημοσιοποίηση συνομιλίας του με Ρώσους φαρσέρ.

«Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς, ανεβάζοντας περαιτέρω την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση και ενισχύοντας το κλίμα αμφισβήτησης γύρω από τη διαχείριση της υπόθεσης. Η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που το ζήτημα έχει ήδη αποκτήσει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, με το ΠΑΣΟΚ και τη Νίκη να ζητούν την παραίτηση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.

Από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται λόγος για υβριδική επίθεση, με κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν ότι η υπόθεση συνδέεται με οργανωμένες προσπάθειες παραπληροφόρησης και χρήση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

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