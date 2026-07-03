Όσα δήλωσε η ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Για την απώλεια της μητέρας της, την υποκριτική και την αγχώδη διαταραχή με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπη, μίλησε η Ελένη Κοκκίδου σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός κατά την διάρκεια της σύντομης συνέντευξης αναφέρθηκε στον ρόλο της από τη σειρά «Να με λες μαμά» που κέρδισε τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού, αναφέροντας ότι ήταν μία από τις επιθυμίες της αναλάβει έναν δραματικό χαρακτήρα:

«Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν ένα δώρο για εμένα, γιατί στην τηλεόραση έκανα δέκα χρόνια ‘Μουρμούρα’, οπότε αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν μου ζητούσαν να κάνω κάτι παρόμοιο θα έλεγα ‘όχι’. Το ότι έκανα δράμα ήταν μία ευκαιρία, να δείξω στον κόσμο ότι δεν είμαι ένα πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει την ικανότητα να κάνει τόσο κωμικούς, όσο και δραματικούς ρόλους.

«Δεν ήθελα πάντα να γίνω ηθοποιός. Εγώ είχα σχέση με την μουσική. Μετά σπούδασα ψυχολογία, έγινα ξεναγός και μετά πήγα στο θέατρο», αποκάλυψε σχετικά με την πορεία της στην υποκριτική.

Στην συνέχεια, η ηθοποιός δέχθηκε μία ερώτηση σχετικά με την μητέρα της και την απώλειά της. Όπως εξήγησε, ο θάνατός της δεν συνδεόταν με την ψυχική της υγεία και την αγχώδη διαταραχή με την οποία ήρθε αντιμέτωπη:

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«Ήταν πριγκίπισσα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου την αντιμετώπιζε ως πριγκίπισσα. Ήταν ο ‘αδύναμος κρίκος’ της οικογένειας. Δεν είχε σχέση με τον θάνατο της μητέρας μου η υγεία μου. Είχα πάθει αγχώδη διαταραχή. Εγώ δεν κοιμόμουν για πάρα πολλά χρόνια, είχα αϋπνίες. Από τότε που βρήκα τον ύπνο μου είμαι άλλος άνθρωπος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djot434pwr01?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλείνοντας, τόνισε ότι προσπαθεί να μένει αποστασιοποιημένη από τα σχόλια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα όσα γράφονται για εκείνη.