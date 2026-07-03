Με ζεϊμπέκικο και μουσική έκλεισε η φετινή σεζόν του «The Chase».

Με χαμόγελο έκλεισε την φετινή τηλεοπτική σεζόν του «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου, ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό για το Σεπτέμβριο.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή έχει αποδείξει ότι δεν κρύβει τα συναισθήματά της και συχνά εκφράζει τις απορίες της, τους προβληματισμούς της ή την έκπληξή της, ενώ σήμερα με συγκινητικά λόγια επέλεξε να κάνει την αποφώνησή της.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και φέτος ήσασταν μαζί μας. Που μας αγαπάτε τόσα χρόνια. Αυτή η αγάπη, η σχέση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, που μπορεί να μην γνωριζόμαστε, είναι σαν να γνωριζόμαστε και επίσης με τα χρόνια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και εγώ το καταλαβαίνω, τρελαίνομαι, γίνομαι πιο δυνατή και θέλω να νιώθω ακόμα, πολλά χρόνια δημιουργική για να είμαστε μαζί. Δεν θέλω να το χάσω αυτό. Σας ευχαριστώ αγαπημένοοι μου τηλεθεατές και φέτος, που μας δώσατε την ευκαιρία να είμαστε στα σπίτια σας. Ευχαριστώ όλους τους υπέροχους, φανταστικούς, καταπληκτικούς συνεργάτες που τόσα χρόνια πια είμαστε οικογένεια», τόνισε αρχικά η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο σε σχέση με την φετινή τηλεοπτική σεζόν: «Είναι σπουδαίο να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, τη δουλειά που αγαπάς και να αγαπιέσαι μέσα από αυτό. Νιώθω πολύ ευλογημένη. Θα σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και για άλλη μια φορά θα πούμε ‘ραντεβού τον Σεπτέμβρη’. Θα σας ευχαριστήσω και θα σας πω ότι είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι μας δίνεται το δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε ωραία τηλεόραση», κατέληξε η Μαρία Μπεκατώρου.

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Αμέσως μετά την αποφώνησή της, η παρουσιάστρια έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το τραγούδι και το ζεϊμπέκικο από τους παίκτες του τελευταίου επεισοδίου της σεζόν.