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Από 100.000 ευρώ κερδίζουν όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίζονται απόψε (16/8) και έπειτα από τα διαδοχικά τζακ ποτ τουλάχιστον 3,5 εκατ. ευρώ περιμένουν τους μεγάλους τυχερούς.

Εξάλλου, όπως σε κάθε κλήρωση, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: